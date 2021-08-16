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أبو الغيط: نشكر اليابان على دعمها المستمر لوكالة (أونروا) وللمساعدات الإنسانية للفلسطينيين

أبو الغيط: نشكر اليابان على دعمها المستمر لوكالة (أونروا) وللمساعدات الإنسانية للفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيغي، تطورات القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للجامعة العربية.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الاثنين: "إن اللقاء تناول مختلف القضايا العربية والآسيوية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

كما أعرب الأمين العام عن شكره للجانب الياباني على دعمه المستمر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، وللمساعدات الإنسانية العاجلة المقدمة للجانب الفلسطيني لمواجهة الاحتياجات الطارئة المترتبة على العدوان الأخير في غزة والتداعيات الناجمة عن جائحة (كورونا).

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