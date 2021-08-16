عاجل

  • تجدد الحرائق بغابات القدس والنيران تشتعل بـ 20 ألف دونم

شؤون فلسطينية

"الخارجية": إقامة بؤرة استيطانية جنوب الخليل دليل فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته

"الخارجية": إقامة بؤرة استيطانية جنوب الخليل دليل فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإقامة بؤرة استيطانية جنوب الخليل دليل فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته.

وحملت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان المتصاعدة ونتائجها وتداعياتها على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين، معتبرة أن التصعيد الاستيطاني هو استخفاف واستهتار بالمواقف الأميركية والدولية الداعية لوقف الإجراءات الأحادية الجانب التي من شأنها الإجحاف بقضايا الحل الدائم التفاوضية وحسم مستقبلها لصالح الاحتلال ومن طرف واحد.

وتابعت: من الواضح أن المواقف وردود الفعل الدولية والأميركية على وجه الخصوص تجاه جرائم الاحتلال والاستيطان لا تعدو كونها تلاعبا بالألفاظ وشكلا من أشكال ادارة الصراع تندرج في إطار السيطرة على مستويات التوتر فقط، بما يؤدي إلى توفير الغطاء والوقت اللازمين أمام الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لاستمرار تنفيذ حلقات مشروعها الاستعماري التوسعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويفضي بالتالي الى تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وقالت، إن الاستيطان يضرب في كل مكان بالضفة الغربية المحتلة، وحكومة الاحتلال تستبيح جميع المناطق المصنفة (ج) دون اي رادع ودون حسيب أو رقيب، ويواصل الاحتلال زرع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تلتهم مساحات شاسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين، فمن بؤرة "ابيتار" على جبل صبيح في بلدة بيتا الى عشرات البؤر العشوائية المنتشرة في عموم الارض الفلسطينية في الاغوار، الى اقدام المستوطنين بالأمس على اقامة بؤرة استيطانية جديدة وتوسيع اخرى على أراضي خربة زنوتة جنوب الخليل، لتصبح البؤرة الثالثة التي يتم اقامتها خلال العام الأخير في نفس المنطقة تمهيدا للاستيلاء على ما حولها من الاراضي، في ما يشبه زراعة الاورام الاستيطانية السرطانية التي تتفشى وتتسع على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأكدت الوزارة أن التقاعس، واللامبالاة وسياسة الكيل بمكيالين جميعها باتت السمة الأبرز التي تسيطر على مجلس الأمن الدولي وجلساته الشكلية المتعاقبة، والتي جعلت منه ما يشبه المنتدى السياسي الدولي غير الفاعل والملزم في تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية والوفاء بالتزاماته في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم العالمي.

أخبار ذات صلة

القوى الوطنية والإسلامية تدعو للمشاركة في الفعاليات الرافضة للاحتلال والاستيطان والمساندة للأسرى

القوى الوطنية والإسلامية تدعو للمشاركة في الفعاليات الرافضة للاحتلال والاستيطان والمساندة للأسرى

تجدد الحرائق بغابات القدس والنيران تشتعل بـ 20 ألف دونم

تجدد الحرائق بغابات القدس والنيران تشتعل بـ 20 ألف دونم

الاحتلال يصادر شاحنة شوكولاتة على معبر (كرم أبو سالم)

الاحتلال يصادر شاحنة شوكولاتة على معبر (كرم أبو سالم)

الدعليس: إذا التزم الطلبة بإجراءات السلامة سيتواصل التعليم وجاهيًا

الدعليس: إذا التزم الطلبة بإجراءات السلامة سيتواصل التعليم وجاهيًا

شاهد: الهلال الأحمر الفلسطيني يفتتح مستشفى القدس التخصصي في غزة

شاهد: الهلال الأحمر الفلسطيني يفتتح مستشفى القدس التخصصي في غزة

اشتية يدعو جميع موظفي الدولة وكل شعبنا للذهاب لمراكز التطعيم وتلقي اللقاحات

اشتية يدعو جميع موظفي الدولة وكل شعبنا للذهاب لمراكز التطعيم وتلقي اللقاحات

بسبب الوضع الأمني.. الفصائل بغزة تلغي اجتماعاً من المقرر عقده اليوم

بسبب الوضع الأمني.. الفصائل بغزة تلغي اجتماعاً من المقرر عقده اليوم

حماس تعلق على انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان وسيطرة حركة طالبان

حماس تعلق على انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان وسيطرة حركة طالبان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شاهد: الهلال الأحمر الفلسطيني يفتتح مستشفى القدس التخصصي في غزة

شاهد: الهلال الأحمر الفلسطيني يفتتح مستشفى القدس التخصصي في غزة

&#34;الخارجية&#34;: إقامة بؤرة استيطانية جنوب الخليل دليل فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته

"الخارجية": إقامة بؤرة استيطانية جنوب الخليل دليل فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا يرتدي زي جنوده

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا يرتدي زي جنوده

&#34;الإحصاء&#34; ووزارة الزراعة يشرعان بتدريب المشرفين الميدانيين للتعداد الزراعي 2021

"الإحصاء" ووزارة الزراعة يشرعان بتدريب المشرفين الميدانيين للتعداد الزراعي 2021

صور.. افتتاح مدرسة ومركز صحي تابعين لـ (أونروا) في مخيم عايدة

صور.. افتتاح مدرسة ومركز صحي تابعين لـ (أونروا) في مخيم عايدة

الاحتلال يعزل الأسير المضرب علاء الأعرج بظروف مأساوية في &#34;مجدو&#34;

الاحتلال يعزل الأسير المضرب علاء الأعرج بظروف مأساوية في "مجدو"

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في عصيرة القبلية

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في عصيرة القبلية

برعاية ماليزية.. الإعلان عن بدء ترميم برج الأندلس بغزة

برعاية ماليزية.. الإعلان عن بدء ترميم برج الأندلس بغزة

منوعات

شاهد: إبنة إلهام الفضالة تهاجم الجهات المسؤولة بسبب طفلتها

شاهد: إبنة إلهام الفضالة تهاجم الجهات المسؤولة بسبب طفلتها

شاهد كيف احتفل نجل نيللي كريم الأكبر بزفافها

شاهد كيف احتفل نجل نيللي كريم الأكبر بزفافها

شاهد: مصطفى فهمي يثير ضجة بسبب ما فعله بعيد ميلاه

شاهد: مصطفى فهمي يثير ضجة بسبب ما فعله بعيد ميلاه

شاهد: خبيرة تجميل تثير الجدل وتتحول لدلال عبد العزيز وسمير غانم

شاهد: خبيرة تجميل تثير الجدل وتتحول لدلال عبد العزيز وسمير غانم

شاهد: إياد نصار يعلن اختراق حسابه على (تويتر) ويهدد

شاهد: إياد نصار يعلن اختراق حسابه على (تويتر) ويهدد

لهذا السبب.. بلاغ جاد للنائب العام لمنع حفل محمد رمضان

لهذا السبب.. بلاغ جاد للنائب العام لمنع حفل محمد رمضان

شاهد: بشرى تهدد زوج نيللي كريم.. ما القصة؟

شاهد: بشرى تهدد زوج نيللي كريم.. ما القصة؟

بسبب إبنته.. أحمد زاهر يشن هجوم على إحدى متابعاته

بسبب إبنته.. أحمد زاهر يشن هجوم على إحدى متابعاته

شاهد: محمد حماقي يثير الجدل بمغازلته لإليسا

شاهد: محمد حماقي يثير الجدل بمغازلته لإليسا

شاهد: أصالة نصري توجه رسالة خاصة للرئيس المصري

شاهد: أصالة نصري توجه رسالة خاصة للرئيس المصري

عربي

وزير الدفاع العراقي يهدد بقتل شقيقه

وزير الدفاع العراقي يهدد بقتل شقيقه

وفد أميركي يطلب لقاء الغنوشي

وفد أميركي يطلب لقاء الغنوشي

قطر: ندعو لوقف شامل لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة بأفغانستان

قطر: ندعو لوقف شامل لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة بأفغانستان

السعودية: انخفاض ملحوظ بإصابات (كورونا) وارتفاع بالوفيات

السعودية: انخفاض ملحوظ بإصابات (كورونا) وارتفاع بالوفيات