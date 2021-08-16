عاجل

  • تجدد الحرائق بغابات القدس والنيران تشتعل بـ 20 ألف دونم

شؤون فلسطينية

أبو الرب يجدد تأكيده على ضرورة تلقي موظفي الأوقاف لقاح فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطن
أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب في تعميم عمم على الوزارة والمؤسسات التابعة لها على ضرورة تلقي لقاح فيروس (كورونا) من جميع الموظفين مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والإدارية ومواقع عملهم ومعلمي المدارس الشرعية والصناعية وموظفين أكاديميين بالكليات الشرعية والموظفين العاملين بالوظائف الدينية في المساجد من أئمة وخطباء ومحفظين ومحفظات ومؤذنين وخدم وحراس وعلى أي بند يعملون عليه (خدمة مدنية أو عقود عمل مالية أو داخلية أو الحد الأدنى للأجور أو الإكراميات) .

وأكد أبو الرب أن كل موظف لا يلتزم بالتعليمات يتحمل المسؤولية الكاملة المترتبة على ذلك استنادا لقرارات مجلس الوزراء.

أخبار ذات صلة

القوى الوطنية والإسلامية تدعو للمشاركة في الفعاليات الرافضة للاحتلال والاستيطان والمساندة للأسرى

القوى الوطنية والإسلامية تدعو للمشاركة في الفعاليات الرافضة للاحتلال والاستيطان والمساندة للأسرى

تجدد الحرائق بغابات القدس والنيران تشتعل بـ 20 ألف دونم

تجدد الحرائق بغابات القدس والنيران تشتعل بـ 20 ألف دونم

الاحتلال يصادر شاحنة شوكولاتة على معبر (كرم أبو سالم)

الاحتلال يصادر شاحنة شوكولاتة على معبر (كرم أبو سالم)

الدعليس: إذا التزم الطلبة بإجراءات السلامة سيتواصل التعليم وجاهيًا

الدعليس: إذا التزم الطلبة بإجراءات السلامة سيتواصل التعليم وجاهيًا

شاهد: الهلال الأحمر الفلسطيني يفتتح مستشفى القدس التخصصي في غزة

شاهد: الهلال الأحمر الفلسطيني يفتتح مستشفى القدس التخصصي في غزة

اشتية يدعو جميع موظفي الدولة وكل شعبنا للذهاب لمراكز التطعيم وتلقي اللقاحات

اشتية يدعو جميع موظفي الدولة وكل شعبنا للذهاب لمراكز التطعيم وتلقي اللقاحات

&#34;الخارجية&#34;: إقامة بؤرة استيطانية جنوب الخليل دليل فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته

"الخارجية": إقامة بؤرة استيطانية جنوب الخليل دليل فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته

بسبب الوضع الأمني.. الفصائل بغزة تلغي اجتماعاً من المقرر عقده اليوم

بسبب الوضع الأمني.. الفصائل بغزة تلغي اجتماعاً من المقرر عقده اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شاهد: الهلال الأحمر الفلسطيني يفتتح مستشفى القدس التخصصي في غزة

شاهد: الهلال الأحمر الفلسطيني يفتتح مستشفى القدس التخصصي في غزة

&#34;الخارجية&#34;: إقامة بؤرة استيطانية جنوب الخليل دليل فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته

"الخارجية": إقامة بؤرة استيطانية جنوب الخليل دليل فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا يرتدي زي جنوده

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا يرتدي زي جنوده

&#34;الإحصاء&#34; ووزارة الزراعة يشرعان بتدريب المشرفين الميدانيين للتعداد الزراعي 2021

"الإحصاء" ووزارة الزراعة يشرعان بتدريب المشرفين الميدانيين للتعداد الزراعي 2021

صور.. افتتاح مدرسة ومركز صحي تابعين لـ (أونروا) في مخيم عايدة

صور.. افتتاح مدرسة ومركز صحي تابعين لـ (أونروا) في مخيم عايدة

الاحتلال يعزل الأسير المضرب علاء الأعرج بظروف مأساوية في &#34;مجدو&#34;

الاحتلال يعزل الأسير المضرب علاء الأعرج بظروف مأساوية في "مجدو"

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في عصيرة القبلية

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في عصيرة القبلية

برعاية ماليزية.. الإعلان عن بدء ترميم برج الأندلس بغزة

برعاية ماليزية.. الإعلان عن بدء ترميم برج الأندلس بغزة

منوعات

شاهد: إبنة إلهام الفضالة تهاجم الجهات المسؤولة بسبب طفلتها

شاهد: إبنة إلهام الفضالة تهاجم الجهات المسؤولة بسبب طفلتها

شاهد كيف احتفل نجل نيللي كريم الأكبر بزفافها

شاهد كيف احتفل نجل نيللي كريم الأكبر بزفافها

شاهد: مصطفى فهمي يثير ضجة بسبب ما فعله بعيد ميلاه

شاهد: مصطفى فهمي يثير ضجة بسبب ما فعله بعيد ميلاه

شاهد: خبيرة تجميل تثير الجدل وتتحول لدلال عبد العزيز وسمير غانم

شاهد: خبيرة تجميل تثير الجدل وتتحول لدلال عبد العزيز وسمير غانم

شاهد: إياد نصار يعلن اختراق حسابه على (تويتر) ويهدد

شاهد: إياد نصار يعلن اختراق حسابه على (تويتر) ويهدد

لهذا السبب.. بلاغ جاد للنائب العام لمنع حفل محمد رمضان

لهذا السبب.. بلاغ جاد للنائب العام لمنع حفل محمد رمضان

شاهد: بشرى تهدد زوج نيللي كريم.. ما القصة؟

شاهد: بشرى تهدد زوج نيللي كريم.. ما القصة؟

بسبب إبنته.. أحمد زاهر يشن هجوم على إحدى متابعاته

بسبب إبنته.. أحمد زاهر يشن هجوم على إحدى متابعاته

شاهد: محمد حماقي يثير الجدل بمغازلته لإليسا

شاهد: محمد حماقي يثير الجدل بمغازلته لإليسا

شاهد: أصالة نصري توجه رسالة خاصة للرئيس المصري

شاهد: أصالة نصري توجه رسالة خاصة للرئيس المصري

عربي

وزير الدفاع العراقي يهدد بقتل شقيقه

وزير الدفاع العراقي يهدد بقتل شقيقه

وفد أميركي يطلب لقاء الغنوشي

وفد أميركي يطلب لقاء الغنوشي

قطر: ندعو لوقف شامل لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة بأفغانستان

قطر: ندعو لوقف شامل لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة بأفغانستان

السعودية: انخفاض ملحوظ بإصابات (كورونا) وارتفاع بالوفيات

السعودية: انخفاض ملحوظ بإصابات (كورونا) وارتفاع بالوفيات