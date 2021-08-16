أبو الرب يجدد تأكيده على ضرورة تلقي موظفي الأوقاف لقاح فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب في تعميم عمم على الوزارة والمؤسسات التابعة لها على ضرورة تلقي لقاح فيروس (كورونا) من جميع الموظفين مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والإدارية ومواقع عملهم ومعلمي المدارس الشرعية والصناعية وموظفين أكاديميين بالكليات الشرعية والموظفين العاملين بالوظائف الدينية في المساجد من أئمة وخطباء ومحفظين ومحفظات ومؤذنين وخدم وحراس وعلى أي بند يعملون عليه (خدمة مدنية أو عقود عمل مالية أو داخلية أو الحد الأدنى للأجور أو الإكراميات) .وأكد أبو الرب أن كل موظف لا يلتزم بالتعليمات يتحمل المسؤولية الكاملة المترتبة على ذلك استنادا لقرارات مجلس الوزراء.