بسبب الوضع الأمني.. الفصائل بغزة تلغي اجتماعاً من المقرر عقده اليوم



وكانت إذاعة (الأقصى) أفادت بأنه من المقرر أن تعقد الفصائل الفلسطينية اليوم اجتماعاً، في مكتب رئيس حركة حماس يحيى السنوار بمدينة غزة وبحضوره.



ونقلت القناة عن مصادر فصائلية إن الاجتماع "مهم" ويناقش قضايا وطنية مثل "جريمة اغتيال شهداء جنين وحصار غزة وإعاقة الاعمار وهدم المنازل في القدس المحتلة والاستيطان الصهيوني في المسجد الإبراهيمي بالخليل وذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك".



ودوت صفارات الإنذار ظهر اليوم الاثنين، في منطقة "إيرز" شمال قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه تم اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، وتم اعتراضها من قبل القبة الحديدية.





رام الله - دنيا الوطنأفاد مراسلنا بأن الفصائل الفلسطينية بغزة، قررت، تأجيل اجتماع كان من المفترض أن تعقده اليوم الاثنين، بسبب الوضع الأمني في القطاع.