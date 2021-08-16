حماس تعلق على انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان وسيطرة حركة طالبان





وهنأت حماس في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، حركة طالبان وقيادتها الشجاعة على هذا الانتصار الذي جاء تتويجًا لجهادها الطويل على مدار (20 عاماً) مضت.





وإذ تتمنى الحركة للشعب الأفغاني المسلم وقيادته التوفيق فيما يحقق لأفغانستان وشعبها الوحدة والاستقرار والازدهار، لتؤكد أن زوال الاحتلال الأمريكي وحلفائه، ليثبت بأن مقاومة الشعوب وفي مقدمتها شعبنا الفلسطيني المجاهد موعدها النصر وتحقيق أهدافها في الحرية والعودة بإذن الله.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، بياناً باركت فيه تبارك للشعب الأفغاني المسلم "اندحار الاحتلال الأمريكي عن الأراضي الأفغانية كافة".