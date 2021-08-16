وزير الدفاع العراقي يهدد بقتل شقيقه

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد: إنه "سيقتل شقيقه" لو ثبت تورطه بالعمل مع تنظيم الدولة، فيما اعترف أن الشقيق "تأثر بالفكر الجهادي" وأنه "سبب الأذى لأهالي المنطقة" التي كانوا يعيشون فيها.ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد كان عناد يتحدث في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال إن "الاتهامات الموجهة لشقيقه بالتعاون مع تنظيم الدولة هي غير صحيحة"، مضيفا أن هذه الاتهامات تتجدد "كل فترة".ومؤخرا، أدى تراشق كلامي بين شقيق وزير الدفاع، عبد الرزاق، وبين السياسي النافذ في صلاح الدين ومحافظها السابق، أحمد الجبوري، إلى اتهامات لشقيق الوزير بالإرهاب، ولأحمد الجبوري بالفساد.وقال المحافظ إنه "سيحاسب شقيقه حسابا عسيرا" على خلافه مع الجبوري، لكنه "لا يقبل الاتهامات بالإرهاب ضده".