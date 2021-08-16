راصد جوي: موجة حارة ستضرب فلسطين نهاية الأسبوع



وأضاف المصري في حديثه لـ "دنيا الوطن"، أن الأجواء في عطلة نهاية الأسبوع، ومطلع الأسبوع المقبل، ستتراوح ما بين حارة وشديدة الحرارة.



وتابع: "الخرائط الجوية تشير إلى موجة حارة إلى شديدة الحرارة ستؤثر على البلاد اعتباراً من يوم الجمعة، لتصبح الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 4-6 درجات مئوية مع أجواء شديدة الحرارة في الأغوار والمناطق المنخفضة والحرارة قد تصل إلى 43 درجة مئوية".



وحذر المصري من خطورة التعرض لأشعة الشمس في وقت الظهيرة خاصةً الأطفال وتلاميذ المدارس وذلك تزامناً مع بداية العام الدراسي الحالي.





خاص دنيا الوطن – وفاء الكريريقال أيمن المصري مدير موقع (طقس فلسطين)، اليوم الإثنين، إن موجة الأجواء الحارة مستمرة ودرجات الحرارة ستكون حول معدلاتها السنوية أو أعلى بقليل خلال الأيام المقبلة.