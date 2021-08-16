عربي

وفد أميركي يطلب لقاء الغنوشي

وفد أميركي يطلب لقاء الغنوشي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مصادر إعلامية، أن الوفد الأمريكي الذي يزور تونس طلب بإلحاح لقاء رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي.

وقالت المصادر إن جهات نافذة بالرئاسة التونسية تضغط وترفض حصول اللقاء، وفقا لصحيفة عربي21.

ورجحت المصادر ذاتها أن يتم عقد اللقاء خلال الساعات القادمة، وعلى أقصى تقدير في غضون أيام قليلة.

وكان وفد أمريكي رفيع المستوى قد سلم الرئيس التونسي، قيس سعيّد، رسالة خطية من الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة المنقضية.

وقالت الرئاسة التونسية إن الرئيس اجتمع بوفد أمريكي ترأسه جوناثان فاينر، مساعد مستشار الأمن القومي، الذي أبلغ سعيد أن الرئيس الأمريكي يتابع تطور الأوضاع في تونس.

وأكد مساعد مستشار الأمن القومي الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم المسار الديمقراطي بتونس، وتتطلع إلى الخطوات المقبلة التي سيتخذها رئيس الجمهورية على المستويين الحكومي والسياسي.

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