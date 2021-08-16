شؤون فلسطينية

الصحة: إصابات (كورونا) اليومية أصبحت بالمئات ونخشى الأسوء ان لم يلتزم المواطنون

الصحة: إصابات (كورونا) اليومية أصبحت بالمئات ونخشى الأسوء ان لم يلتزم المواطنون
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير الشؤون الصحية في مديرية صحة محافظة رام الله والبيرة مهدي راشد، إن أعداد الإصابات بـ"كورونا" زادت بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الأخيرين، خاصة مع انتشار المتحور الجديد من الفيروس.

وأكد راشد، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية، أن هذه التطورات تتطلب الحذر من قبل المواطنين، وضرورة الالتزام بشروط الوقاية والسلامة بارتداء الكمامات واستخدام المعقمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، إضافة الى أهمية تلقي غير المطعمين للقاحات على الفور.

وأوضح أن عدم الالتزام بما ذكر سيؤدي إلى الانزلاق الى ما هو أسوأ، وان ذلك ربما يؤثر على الجاهزية الصحية، اذا تصاعدت أعداد الإصابات بصورة كبيرة.

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