شؤون فلسطينية

"الإحصاء" ووزارة الزراعة يشرعان بتدريب المشرفين الميدانيين للتعداد الزراعي 2021

"الإحصاء" ووزارة الزراعة يشرعان بتدريب المشرفين الميدانيين للتعداد الزراعي 2021
رام الله - دنيا الوطن
شرع الإحصاء الفلسطيني ووزارة الزراعة صباح اليوم، بتدريب المشرفين الميدانيين للتعداد الزراعي 2021 في كافة المحافظات الفلسطينية، حيث تم اختيارهم من ذوي الاختصاص والخبرة، ممن تقدموا بطلب العمل في التعداد من كافة المحافظات، حيث تهدف الدورة التدريبية إلى تطوير معرفتهم من الناحية الفنية، بالإضافة إلى مختلف عناصر العمل الميداني سواء من ناحية التعامل الفني مع الاستمارة، او التعامل مع الاجهزة اللوحية (التابلت) ونظم المعلومات الجغرافية، أو التعامل مع المواطنيين، وسيستمر التدريب لمدة أسبوعين في المقر الرئيسي للاحصاء الفلسطيني بمدينة رام الله وعبر الفيديو كونفرنس مع مكتب الاحصاء بقطاع غزة.  علماً أن  التنفيذ الميداني للتعداد الزراعي سيبدأ في شهر تشرين أول، 10/2021 باستخدام الاجهزة اللوحية ونظم المعلومات الجغرافية.

ويعتبر التعداد الزراعي 2021 بمثابة ممارسة سيادية للشعب الفلسطيني على ارضه، حيث سيوفر بيانات شاملة وحديثة حول واقع القطاع الزراعي والتغييرات الكمية في الخيارات الزراعية، وهو ما سيمكننا من اتخاذ القرارات السليمة، والخطط المناسبة للنهوض بالقطاع الزراعي، لأهميته في الاقتصاد الفلسطيني، من خلال الاستخدام والاستفادة من بياناته من طرف المؤسسات الحكومية والأهلية والأجنبية، والمؤسسات التجارية والصناعية والأكاديمية، كما ستستخدم من قبل المؤسسات التنموية ومراكز البحوث الاقتصادية والاجتماعية.

ويعد التعداد الزراعي 2021 التعداد الثاني الذي ستشهدة دولة فلسطين بعد تنفيذ التعداد الأول عام 2010، والذي يتم تنفيذه بالتنسيق وبالتعاون التام والمشترك ما بين الاحصاء الفلسطيني ووزارة الزراعة، حيث سيكون بمثابة عملية إحصائية ضخمة تعبر عن صورة رقمية لكافة نواحي المجتمع الفلسطيني من الناحية الزراعية وتجري على نطاق واسع وتغطي جميع الحيازات الزراعية في فلسطين، وفي جميع المناطق الريفية والحضرية والمخيمات، وذلك بهدف الحصول على معلومات كميه تتغير بشكل طفيف مع مرور الزمن وذلك بجمعها وتصنيفها ومعالجتها ونشرها مما تشكل قاعدة بيانات مفصلة ودقيقة ومحدثة للحيازات الزراعية.


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