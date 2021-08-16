صور.. افتتاح مدرسة ومركز صحي تابعين لـ (أونروا) في مخيم عايدة

ويأتي حفل الافتتاح هذا الذي حضرته مديرة شؤون (أونروا) في الضفة الغربية، غوين لويس، بالتزامن مع بدء العام الدراسي 2021-2022.وفي الكلمة التي ألقتها في حفل الافتتاح، قالت لويس: “بالنيابة عن (أونروا)، أود أن أرحب بكل واحد منكم في هذا الحدث الخاص للغاية، وهو افتتاح مدرسة ذكور عايدة ومركز عايدة الصحي. هذا المشروع هو واحد فقط من بين العديد من المشاريع الأخرى التي تمولها المملكة العربية السعودية. بالنيابة عن جميع موظفي (أونروا) في إقليم الضفة الغربية، وسكان مخيم عايدة، وجموع اللاجئين، أود أن أشكر المملكة العربية السعودية على كرمها".إن هذه المساهمات السخية المقدمة من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية والتي بلغت قيمتها 4,110,000 دولار، تعمل على تمكين (أونروا) من تحسين البيئة التعليمية لـ 467 طالبً مسجل لدى مدرسة عايدة للذكور. يتضمن المشروع بناء وتأثيث 17 فصلاً دراسيًا للطلاب من الصف الأول حتى التاسع، وكذلك غرفة متعددة الأغراض ومكتبة ومختبر حاسوب ومختبر علوم ومطبخ ومقصف.بالإضافة إلى ذلك، فقد مكنت المساهمة الوكالة من إنشاء مركز عايدة الصحي، وهو مبنى مكوّن من أربعة طوابق يضم 25 غرفة بما في ذلك غرف للمرضى المصابين بأمراض مزمنة، غرف لجراحة الأسنان، ومنطقة مخصصة للأطفال، وغرف لتنظيم الأسرة وغرفتي اجتماعات تخدمان أغراض طبية مختلفة، بالإضافة إلى مرافق أخرى مصممة أيضًا لخدمة المرضى ذوي الإعاقة. المركز الصحي مؤثث ومجهز بالكامل لضمان سعة كافية لاستيعاب المرضى وضمان المستوى الأمثل من الرعاية الطبية. يخدم طاقم المركز البالغ عددهم 21 موظفًا ما يقرب من 29,000 لاجئ فلسطيني مسجل يعيشون في مخيم عايدة والمناطق المحيطة به.منذ عام 2013، ومن خلال المنح السخية المقدمة من المملكة العربية السعودية، تم إنشاء أو إعادة تأهيل 39 منشأة تابعة للأونروا في الضفة الغربية، بما في المدارس والمراكز الصحية. هذا وقد تبرعت المملكة العربية السعودية حتى الآن بأكثر من 800 مليون دولار للأونروا وأصبحت واحدة من أكبر الجهات المانحة للوكالة.