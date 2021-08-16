مجدلاني يعلق على سيطرة "طالبان" للعاصمة كابول
علق أحمد مجدلاني، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على سيطرة حزب طالبان على مدينة كابول الأفغانية.
وقال مجدلاني، عبر حسابه بموقع (فيسبوك): "للمنتشين طربًا وفرحًا ومروجي انتصار (المقاومة) على الامبريالية الامريكية ، للتذكير فقط ان دخول طالبان لكابول بدون مقاومة الجيش الافغاني وتسلم المدينة وقصر الرئاسة تم تنفيذا لاتفاق الدوحة مع طالبان العام الماضي، لانسحاب أمن للقوات الامريكية من افغانستان".
وأضاف مجدلاني: "للتذكير فقط طالبان هي طالبان ذاتها القوة الظلامية الغاشمة التي انتجت تنظيم داعش والقاعدة ، وكل اشكال التطرف والارهاب التي دفع ثمن فكرها وممارساتها الشعوب العربية والاسلامية قبل غيرهم".
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