مجدلاني يعلق على سيطرة "طالبان" للعاصمة كابول







رام الله - دنيا الوطنعلق أحمد مجدلاني، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على سيطرة حزب طالبان على مدينة كابول الأفغانية.وقال مجدلاني، عبر حسابه بموقع (فيسبوك): "للمنتشين طربًا وفرحًا ومروجي انتصار (المقاومة) على الامبريالية الامريكية ، للتذكير فقط ان دخول طالبان لكابول بدون مقاومة الجيش الافغاني وتسلم المدينة وقصر الرئاسة تم تنفيذا لاتفاق الدوحة مع طالبان العام الماضي، لانسحاب أمن للقوات الامريكية من افغانستان".وأضاف مجدلاني: "للتذكير فقط طالبان هي طالبان ذاتها القوة الظلامية الغاشمة التي انتجت تنظيم داعش والقاعدة ، وكل اشكال التطرف والارهاب التي دفع ثمن فكرها وممارساتها الشعوب العربية والاسلامية قبل غيرهم".