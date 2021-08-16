برعاية ماليزية.. الإعلان عن بدء ترميم برج الأندلس بغزة

رام الله - دنيا الوطنتم الإعلان اليوم الاثنين، عن بدء إعادة إعمار أول برج متضرر، بعد مرور ثلاثة أشهر على الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في أيار/مايو الماضي.الإعلان جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك لمؤسسة "أحباء غزة ماليزيا" ووزارة الأشغال العامة والإسكان، حيث سيتم إعمار برج الأندلس الذي استهدفت أجزاء كبيرة منه بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي.وحضر المؤتمر سفير محبة الائتلاف الماليزي، محمد نادر النوري قمر الزمان، ومدير عام العطاءات في وزارة الأشغال العامة والإسكان، عماد حمادة، ومدير وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي في الوزارة، جواد الأغا.وتمول المشروع حكومة ولاية "كلينتان" الماليزية، والائتلاف الماليزي Aid4Palestine بقيمة 190 ألف دولار، من أصل مليون دولار خصصت لإعادة إعمار عدد من المباني المتضررة كليا وجزئيا.وقال سفير محبة الائتلاف Aid4Palestine، محمد نادر النوري قمر الزمان إن مشروع الترميم يحمل في طياته رمزية التعاون والمحبة والأخوة بين فلسطين وماليزيا، مؤكداً أن الدعم الماليزي ممتد لمشاريع ترميم أخرى.وشكر قمر الزمان، دولته ماليزيا على دعمها للشعب الفلسطيني وخص بالذكر سلطان ولاية "كلينتان" الماليزية، والائتلاف الماليزي Aid4Palestine، كما شكر الشعب الفلسطيني على تضحياته وصموده أمام الاحتلال الإسرائيلي.بدوره شكر مدير عام العطاءات في وزارة الأشغال العامة والإسكان، عمادة حمادة، ماليزيا التي تعد من أولى الدول التي سارعت لمساعدة قطاع غزة عقب العدوان الأخير، مثمناً الجهود الماليزية لإعادة الإعمار.وأشار حمادة، إلى أن الاحتلال مازال يمنع إدخال مواد البناء اللازمة لتسهيل إعادة الإعمار.