شاهد: لحظات مريبة.. سقوط مواطنين أفغان أثناء تشبثهم بطائرة أمريكية للهرب من طالبان





كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو آخر يظهر سقوط عدد من الأشخاص بعد تشبثهم بطائرة أقلعت من الأرض.



وكان المواطنون الأفغان يحاولون الهرب من البلاد، بعد وصول حركة طالبان إلى كابول، وسيطرتها على جميع ولايات أفغانستان.



يشار إلى أن عددًا من الأفغان الذين حاولوا الفرار من البلاد، لقوا مصرعهم، بعدما تشبثوا بعجلات طائرة.



وأطلقت القوات الأميركية النار في الهواء وألغيت الرحلات الجوية التجارية اليوم الاثنين في مطار كابول بعد أن اجتاح آلاف الأفغان المدرج على أمل اللحاق برحلة والفرار من نظام طالبان بعد سيطرة الحركة على البلاد.



وتُظهر لقطات فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد من الفوضى العارمة على مدرج المطار حيث يحاول أفغان تسلق السلالم المؤدية إلى الطائرات.



























رام الله - دنيا الوطنتداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، مقطع فيديو، يظهر فيه مواطنين أفغان، وهم يتشبثون بطائرة أمريكية أثناء مغادرتها مطار كابول.