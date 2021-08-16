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شؤون فلسطينية

الجامعة العربية تدين إعدام الاحتلال أربعة شبان في جنين

الجامعة العربية تدين إعدام الاحتلال أربعة شبان في جنين
رام الله - دنيا الوطن
دانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، على ارتكاب جريمة نكراء بتعمد قتل أربعة من الشبان الفلسطينيين بمدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية واختطاف جثامينهم.

وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان لها اليوم الاثنين، إن هذه الجريمة البشعة تأتي استمراراً لمسلسل العدوان والتصعيد الإسرائيلي المدان الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية الجديدة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته، بما في ذلك الاعدامات الميدانية والاعتقالات والتشريد وهدم البيوت والممتلكات في الأغوار والقدس، ومواصلة اقتحامات وتدنيس المسجد الأقصى المبارك ومحاولات تهويد الحرم الإبراهيمي الشريف، ومضاعفة سياسات المصادرة والاستيطان بإعلان بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة.

وحملت الجامعة العربية، حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة، محذرة من التداعيات الخطيرة والإرهاب الرسمي والتصعيد المنهجي المتعمد والمتواصل، استهتاراً من سلطات الاحتلال بدماء وحقوق الشعب الفلسطيني كما القانون والشرعية الدولية.

ودعت مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته وممارسة اختصاصه لوضع حد لهذا العدوان وهذا المسلسل الإجرامي المتصاعد، وإنفاذ قراراته ذات الصلة، خاصة القرار 2334 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

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