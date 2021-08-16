الاحتلال يخطر بوقف العمل بمنزلين ومنشأة زراعية بمسافر يطا جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطنأخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين، بوقف العمل بمنزلين ومنشأة زراعية (بركس لحظائر الأغنام) في تجمع الثعلة بمسافر يطا جنوب الخليل.وأكد منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور،أن قوات الاحتلال أخطرت بوقف العمل بمنازل مشيدة من الطوب ومسقوفة بالصفيح، إضافة الى منشأة زراعية مملوكة للمواطنين محمد عليان عوض، ويوسف عليان عوض.وأشار الى أن قوات الاحتلال صورت عدة منازل في مناطق خلة الضبع، ومغاير العبيد، وصارورة بمسافر يطا.يذكر أن قوات الاحتلال تشن حملة هدم لمساكن المواطنين في خرب يطا ومسافرها بحجة انها تقع في مناطق عسكرية، أو ما يسمى أراضي دولة، أو أن المنطقة مصنفة (ج)، وذلك لدفع المواطنين إلى الرحيل عن هذه المناطق لصالح المشاريع الاستيطانية.