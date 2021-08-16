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شؤون فلسطينية

جماهير جنين تشيع الشهيدين صالح عمار ورائد أبو سيف

جماهير جنين تشيع الشهيدين صالح عمار ورائد أبو سيف
شهداء جنين الأربعة
رام الله - دنيا الوطن
شاركت جماهير غفيرة، اليوم الاثنين، في موكب تشييع جثماني الشهيدين صالح عمار ورائد أبو سيف اللذين ارتقيا فجر اليوم في اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال بمدينة جنين ومخيمها.

وانطلقت جنازة الشهيدين بعد وداعهما في مشفى جنين الحكومي، في مسيرة جماهيرية مهيبة، شارك فيها الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني، جابت خلالها شوارع المدينة والمخيم.

وتوجه المشيعون بالشهداء إلى منزليهما في المدينة والمخيم لإلقاء نظرة الوداع عليه، حيث استقبلهما ذويهما بالزغاريد والدموع.

وأكد المشيّعون سيرهم على نهج مقاومة الاحتلال حتى يزول عن أرضنا، وسط هتافات في مسيرة التشييع الغاضبة رافضة لعمليات التسوية، ومؤيدة للمقاومة، وتمجيدا للشهادة والشهداء، والتأكيد على السير على نهجهم وتفعيل.

ووري جثمان الشهيد صالح أحمد محمد عمار في مقبرة الشهداء في مخيم جنين، فيما ووري جثمان الشهيد رائد زياد عبد اللطيف أبو سيف في مقبرة جنين الشرقية.

وعم إضراب شامل مدينة جنين منذ الصباح، وأغلقت جميع المؤسسات والمحلات التجارية أبوابها.

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