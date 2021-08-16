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شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس): جنين تمثل عقبة حقيقة وكؤود أمام المحتل

قيادي بـ (حماس): جنين تمثل عقبة حقيقة وكؤود أمام المحتل
رام الله - دنيا الوطن
نعى القيادي في حركة حماس، خالد الحاج، شهداء معركة جنين الذين ارتقوا برصاص الاحتلال فجر اليوم.

وأكد الحاج أن شباب جنين يمثلون رقما من أرقام التحدي للاحتلال، موضحا أنهم يعلنون باستمرار أن اجتياح مدينة جنين محرم على الاحتلال وأن جنين ستبقى عقبة حقيقية وكؤود أمام المحتل واجتياحاته.

وأضاف أن الشعارات والهتافات التي يرددها أبناء جنين في مسيرات تشييع الشهداء تشير إلى ثقافة المقاومة المتجذرة في قلوبهم وعقولهم وإلى معاني التمسك بالحقوق الوطنية الثابتة غير المنقوصة.

وشدد الحاج على ضرورة أن يفكر الاحتلال كثيرا وطويلا، قبل أن يدخل إلى جنين، مشيرا أن هؤلاء الشباب أخذوا نفسا قويا من معركة سيف القدس التي أعادت لهم الوعي من جديد، وهم يعيشون في ظلال النصر المعنوي الحقيقي الذي تحقق من خلال سيف القدس الذي منحهم مزيداً من المعنويات العالية.

وبيّن الحاج أن شباب المقاومة في جنين لا يتلقون التعليمات من أحد، إنما هم شباب تمتلك من الوعي الكثير بحيث يروا عذابات هذا الشعب وتضحياته ويروا حجم الظلم الواقع على الفلسطينيين بحق الأرض والمقدسات، إضافة لما يعاني أهل القدس وغزة من تهجير وقتل.

واعتبر الحاج أن الشباب هم الذخيرة الحية لهذا الشعب، مؤكدا أنهم وطوال استمرار وجود الاحتلال واعتداءاته، فإنه سيجد هؤلاء الشباب له بالمرصاد.

وقال الحاج:" هؤلاء الشباب يراهنون على أن تتحرك بقية مدن الضفة ومخيماتها وقراها لمساعدتهم في الاستمرار نحو مقاومة الاحتلال، لتعميم نهج وثقافة المقاومة".

وتابع:" الشباب لهم خياراتهم وفعلهم المباشر وقرارهم الذي يتخذ بشكل ميداني على الأرض، وهم يعيشون حالة تحدي مع الاحتلال وأخذوا على عاتقهم رفع راية المقاومة والتصدي للاحتلال الإسرائيلي حتى دحره عن كامل الأرض.

ووصف الحاج قيادة السلطة بالمقيدة باتفاقياتها، داعيا لضرورة العودة إلى أحضان الشعب الفلسطيني والوقوف جنبا إلى جنب في مقاومة الاحتلال.

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