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إعلام الاحتلال: الأمم المتحدة وقطر توصلتا إلى اتفاق بشأن إدخال منحة 100 دولار لغزة

إعلام الاحتلال: الأمم المتحدة وقطر توصلتا إلى اتفاق بشأن إدخال منحة 100 دولار لغزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن الأمم المتحدة وقطر توصلتا إلى اتفاق بشأن إدخال الأموال القطرية للأسر المحتاجة في غزة.

وأوضحت قناة (كان) أنه في هذه المرحلة لن يتم تحويل الأموال إلى موظفي حركة حماس في قطاع غزة، ومن المتوقع أن تنتقل الأموال إلى غزة قريبا لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأضافت القناة أنه "من المتوقع توقيع الاتفاق النهائي بين الأمم المتحدة وقطر في الأيام المقبلة وأن الأسر المحتاجة في غزة ستتمكن من سحب 100 دولار باستخدام بطاقات صرف ستوزعها الأمم المتحدة عليهم، والسلطة الفلسطينية ليست طرفا في الاتفاقية".

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