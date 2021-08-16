بحر يدين جريمة الاحتلال بجنين ويدعو لإطلاق يد المقاومة

رام الله - دنيا الوطننعى القيادي في حركة حماس، د. أحمد بحر شهداء مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة والذين ارتقوا فجر اليوم عقب مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال.وقال بحر في تصريح صحفي: "إن قتل الاحتلال بدم بارد لأربعة شبان، دليل جديد على جرمه وقبحه، وأن التحرك للجم الاحتلال بات ضرورة وطنية وأخلاقية وقانونية"، داعياً لتظافر الجهود الفلسطينية لتعرية الاحتلال وكشف وجه الحقيقي أمام العالم.وشدد على ضرورة انهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال نظراً لكونه مرفوض من وطنياً؛ منوهاً إلى أن من أوجب واجبات السلطة بالضفة الغربية هي توفير الحماية للمواطن الفلسطيني؛ داعياً المقاومة بكل أطيافها وفصائلها بالضفة للتصدي للاحتلال وقطعان مستوطنيه.ودعا لإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية بشتى أشكالها خاصة المقاومة المسلحة، كون أن الاحتلال ثبت بالبرهان القاطع أنه لا يفهم إلا لغة القوة، وأنه عندما ترتفع فاتورته جراء جرائمه سيعيد التفكير ألف مرة في ارتكاب أي جريمة بحق الفلسطينيين.يشار إلى أن الاحتلال قتل 4 شبان فلسطينيين خلال مواجهات اندلعت فجر اليوم بجنين شمال الضفة وهم (نور الدين عبد الاله محمد جرار 19 عاماً، أمجد إياد عزمي حسينية 20 عاماً، رائد زياد عبد اللطيف أبو سيف 21 عاماً، صالح أحمد محمود عمار 19 عاماً).