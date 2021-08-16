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شؤون فلسطينية

"التحرير الفلسطينية" تدين الجريمة البشعة التى ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين

رام الله - دنيا الوطن
دانت جبهة التحرير الفلسطينية الجريمة البشعة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم في مدينة جنين والتى أدت إلي استشهاد أربعة شبان من خيرة أبناء المدينة وهم يتصدون لقوات الاحتلال التى أرادت اقتحام المدينة في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين والشهداء هم: صالح عمار ورائد زياد أبو سيف وأمجد إياد حسينية ونور الدين جرار.

وقالت التحرير الفلسطينية في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن استمرار قوات الاحتلال في سياسة الاقتحامات والاغتيالات والاعدامات لن تزيد المقاومة إلا ثباتا وإصرارا على مقاومة الاحتلال ومنعه من تنفيذ مخططاته الرامية إلي تكريس سياساته العنصرية والاستيطانية ومحاولة بث اليأس والإحباط في صفوف أبناء شعبنا.

ودعت التحرير الفلسطينية أبناء شعبنا إلي مزيد من الوحدة وتفعيل المقاومة بكل أشكالها ودعمها والالتفاف حولها والتصدى لمخططات العدو في القدس والأغوار الهادفة لطرد السكان الأصليين وتهويد الأراضي الفلسطينية لتبديد حلم إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .
كما طالبت التحرير الفلسطينية مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية إلي إدانة جرائم الاحتلال الذى يرتكبها بحق أبناء شعبنا صباح مساء وضرورة تقديم قادة الاحتلال وجنوده إلي المحاكم الدولية لمحاسبتهم على جرائم الحرب التي يرتكبوها بحق أبناء شعبنا العزل الذين يدافعون عن أرضهم وبيوتهم ومقدراتهم بصدورهم العارية

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