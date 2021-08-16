الاحتلال يعتدي على ثلاثة شبان قبل اعتقالهم من الأقصى

رام الله - دنيا الوطناعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على ثلاثة شبان، بالضرب عند باب السلسة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، واعتقلتهم.وقال أحد حراس الأقصى للوكالة الرسمية، إن قوات خاصة إسرائيلية، اعتقلت ثلاثة شبان من القدس القديمة، بعد ان اعتدت عليهم بالضرب والدفع، أثناء تواجدهم عند باب السلسلة، وعرف من بينهم الشاب ابراهيم عثمان رزق.وفي السياق، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية قبل انسحابهم من باب السلسة.