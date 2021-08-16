الاحتلال يعزل الأسير المضرب علاء الأعرج بظروف مأساوية في (مجيدو)

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية في سجن (مجيدو) تواصل عزل الأسير المضرب عن الطعام لليوم التاسع على التوالي علاء سميح الأعرج بظروف قاهرة وسيئة للغاية.وأكدت الهيئة، أن الأسير الأعرج (34 عاماً) من بلدة عنبتا شرق طولكرم دخل معركته بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري المتواصل بحقه، ليعزله الاحتلال في زنزانة ضيقة مساحتها 2.5م*2م مليئة بالصراصير والحشرات والروائح الكريهة، بما فيها المرحاض وينام على برش (أشبه بسرير) من الباطون وسط حرارة عالية جدا لا يمكن احتمالها، ولا تحتوي الزنزانة سوى على شباك بعرض 20سم لا تدخل الهواء نهائيا، ما يفاقم معاناة الأسير الذي يعاني مسبقا من مشاكل وأزمة بالتنفس.يذكر أن الأسير الأعرج معتقل منذ 30 حزيران/يونيو 2021 بعد اقتحام منزله في حي المعاجين بمدينة نابلس من قبل قوة إسرائيلية خاصة والاعتداء عليه بالضرب المبرح، وحول للاعتقال الإداري لستة شهور قابلة للتجديد ولم يمر على الإفراج عنه حينها عام واحد.