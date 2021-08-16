عاجل

  • القناة 13: القبة تحاول اعتراض صاروخ في سماء سديروت

  • صفارات الإنذار تدوي في إيرز

  • يديعوت: مصادرة 23 طناً من الشوكلاتة قبل دخولها قطاع غزة لأن العائد من بيعها سيمول (حماس)

مباشر | بدء العام الدراسي الجديد 2021

شؤون فلسطينية

المطران حنا: المسيحيون والمسلمون بهذه البقعة المقدسة من العالم ينتمون إلى شعب واحد

المطران حنا: المسيحيون والمسلمون بهذه البقعة المقدسة من العالم ينتمون إلى شعب واحد
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم وفدا من طلاب مدارس مدينة الناصرة الذين يقومون بجولة في البلدة القديمة من القدس وقد استقبلهم سيادته في كنيسة القيامة مقدما لهم شرحا تفصيليا عن تاريخ هذا المكان المقدس والذي يعتبر من اهم الأماكن المقدسة المسيحية في العالم حيث القبر المقدس والذي يعتبر القبلة الأولى والوحيدة للمسيحيين.

وقال في كلمته، إن مدينة القدس هي المدينة المقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث ولا يجوز لاحد ان يلغي وجود الاخر فهذه المدينة هي مدينة السلام الحاضنة للتاريخ والتراث والمقدسات.

وأضاف: أن الاحتلال يسعى لتشويه طابع مدينتنا وقد تحولت بفعل سياساته من مدينة للسلام والتآخي الى مدينة للصراع والعنف والكراهية والتطرف.

وقال: المسلمون والمسيحيون في القدس كما وفي سائر ارجاء فلسطين الأرض المقدسة انما ينتمون الى شعب واحد ويدافعون عن قضية واحدة ويجب علينا جميعا ان نسعى من اجل تكريس الاخوة والمحبة والوحدة والتلاقي والتسامح بين كافة مكونات مجتمعنا.

وتابع: نرفض لغة العنصرية والكراهية والطائفية أيا كان مصدرها وأيا كانت الجهة التي تروج لها كما اننا نرفض ان يستهدف وان يضطهد أي انسان في هذا العالم بسبب انتماءه الديني او خلفيته الثقافية او لون بشرته.

وشدد على أننا "سعداء بوجودكم في مدينة القدس وقد اتيتم من مدينة البشارة ورسالتنا كانت وستبقى دوما من هذا المقدس باننا دعاة رحمة ومحبة واخوة ودفاع عن المظلومين والمعذبين في الارض وفي مقدمتهم شعبنا الفلسطيني الذي يستحق ان يعيش بحرية وكرامة في وطنه".

أخبار ذات صلة

إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الاحتلال

إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الاحتلال

فيديو.. القبة الحديدية تعترض صاروخاً أطلق من القطاع

فيديو.. القبة الحديدية تعترض صاروخاً أطلق من القطاع

مجدلاني يعلق على أحداث دخول &#34;طالبان&#34; للعاصمة كابول

مجدلاني يعلق على أحداث دخول "طالبان" للعاصمة كابول

برعاية ماليزية.. الإعلان عن بدء ترميم برج الأندلس بغزة

برعاية ماليزية.. الإعلان عن بدء ترميم برج الأندلس بغزة

الجامعة العربية تدين إعدام الاحتلال أربعة شبان في جنين

الجامعة العربية تدين إعدام الاحتلال أربعة شبان في جنين

الاحتلال يخطر بوقف العمل بمنزلين ومنشأة زراعية بمسافر يطا جنوب الخليل

الاحتلال يخطر بوقف العمل بمنزلين ومنشأة زراعية بمسافر يطا جنوب الخليل

فلسطين: ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)

فلسطين: ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)

جماهير جنين تشيع الشهيدين صالح عمار ورائد أبو سيف

جماهير جنين تشيع الشهيدين صالح عمار ورائد أبو سيف

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

برعاية ماليزية.. الإعلان عن بدء ترميم برج الأندلس بغزة

برعاية ماليزية.. الإعلان عن بدء ترميم برج الأندلس بغزة

الاحتلال يخطر بوقف العمل بمنزلين ومنشأة زراعية بمسافر يطا جنوب الخليل

الاحتلال يخطر بوقف العمل بمنزلين ومنشأة زراعية بمسافر يطا جنوب الخليل

قيادي بـ (حماس): جنين تمثل عقبة حقيقة وكؤود أمام المحتل

قيادي بـ (حماس): جنين تمثل عقبة حقيقة وكؤود أمام المحتل

الاحتلال يعتدي على ثلاثة شبان قبل اعتقالهم من الأقصى

الاحتلال يعتدي على ثلاثة شبان قبل اعتقالهم من الأقصى

الاحتلال يعزل الأسير المضرب علاء الأعرج بظروف مأساوية في (مجيدو)

الاحتلال يعزل الأسير المضرب علاء الأعرج بظروف مأساوية في (مجيدو)

المطران حنا: المسيحيون والمسلمون بهذه البقعة المقدسة من العالم ينتمون إلى شعب واحد

المطران حنا: المسيحيون والمسلمون بهذه البقعة المقدسة من العالم ينتمون إلى شعب واحد

وزير الثقافة يلتقي الفعاليات الثقافية في محافظة طولكرم

وزير الثقافة يلتقي الفعاليات الثقافية في محافظة طولكرم

فتوح يدين جريمة قتل الاحتلال لأربعة شبان في جنين

فتوح يدين جريمة قتل الاحتلال لأربعة شبان في جنين

منوعات

شاهد: إبنة إلهام الفضالة تهاجم الجهات المسؤولة بسبب طفلتها

شاهد: إبنة إلهام الفضالة تهاجم الجهات المسؤولة بسبب طفلتها

شاهد كيف احتفل نجل نيللي كريم الأكبر بزفافها

شاهد كيف احتفل نجل نيللي كريم الأكبر بزفافها

شاهد: مصطفى فهمي يثير ضجة بسبب ما فعله بعيد ميلاه

شاهد: مصطفى فهمي يثير ضجة بسبب ما فعله بعيد ميلاه

شاهد: خبيرة تجميل تثير الجدل وتتحول لدلال عبد العزيز وسمير غانم

شاهد: خبيرة تجميل تثير الجدل وتتحول لدلال عبد العزيز وسمير غانم

شاهد: إياد نصار يعلن اختراق حسابه على (تويتر) ويهدد

شاهد: إياد نصار يعلن اختراق حسابه على (تويتر) ويهدد

لهذا السبب.. بلاغ جاد للنائب العام لمنع حفل محمد رمضان

لهذا السبب.. بلاغ جاد للنائب العام لمنع حفل محمد رمضان

شاهد: بشرى تهدد زوج نيللي كريم.. ما القصة؟

شاهد: بشرى تهدد زوج نيللي كريم.. ما القصة؟

بسبب إبنته.. أحمد زاهر يشن هجوم على إحدى متابعاته

بسبب إبنته.. أحمد زاهر يشن هجوم على إحدى متابعاته

شاهد: محمد حماقي يثير الجدل بمغازلته لإليسا

شاهد: محمد حماقي يثير الجدل بمغازلته لإليسا

شاهد: أصالة نصري توجه رسالة خاصة للرئيس المصري

شاهد: أصالة نصري توجه رسالة خاصة للرئيس المصري

عربي

قطر: ندعو لوقف شامل لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة بأفغانستان

قطر: ندعو لوقف شامل لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة بأفغانستان

السعودية: انخفاض ملحوظ بإصابات (كورونا) وارتفاع بالوفيات

السعودية: انخفاض ملحوظ بإصابات (كورونا) وارتفاع بالوفيات

درجات الحرارة في الجزائر تلامس الخمسين

درجات الحرارة في الجزائر تلامس الخمسين

لبنان يعلن الثلاثاء المقبل يوم حداد على أرواح ضحايا عكار

لبنان يعلن الثلاثاء المقبل يوم حداد على أرواح ضحايا عكار