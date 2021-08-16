المطران حنا: المسيحيون والمسلمون بهذه البقعة المقدسة من العالم ينتمون إلى شعب واحد



وقال في كلمته، إن مدينة القدس هي المدينة المقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث ولا يجوز لاحد ان يلغي وجود الاخر فهذه المدينة هي مدينة السلام الحاضنة للتاريخ والتراث والمقدسات.



وأضاف: أن الاحتلال يسعى لتشويه طابع مدينتنا وقد تحولت بفعل سياساته من مدينة للسلام والتآخي الى مدينة للصراع والعنف والكراهية والتطرف.



وقال: المسلمون والمسيحيون في القدس كما وفي سائر ارجاء فلسطين الأرض المقدسة انما ينتمون الى شعب واحد ويدافعون عن قضية واحدة ويجب علينا جميعا ان نسعى من اجل تكريس الاخوة والمحبة والوحدة والتلاقي والتسامح بين كافة مكونات مجتمعنا.



وتابع: نرفض لغة العنصرية والكراهية والطائفية أيا كان مصدرها وأيا كانت الجهة التي تروج لها كما اننا نرفض ان يستهدف وان يضطهد أي انسان في هذا العالم بسبب انتماءه الديني او خلفيته الثقافية او لون بشرته.



وشدد على أننا "سعداء بوجودكم في مدينة القدس وقد اتيتم من مدينة البشارة ورسالتنا كانت وستبقى دوما من هذا المقدس باننا دعاة رحمة ومحبة واخوة ودفاع عن المظلومين والمعذبين في الارض وفي مقدمتهم شعبنا الفلسطيني الذي يستحق ان يعيش بحرية وكرامة في وطنه".



رام الله - دنيا الوطناستقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم وفدا من طلاب مدارس مدينة الناصرة الذين يقومون بجولة في البلدة القديمة من القدس وقد استقبلهم سيادته في كنيسة القيامة مقدما لهم شرحا تفصيليا عن تاريخ هذا المكان المقدس والذي يعتبر من اهم الأماكن المقدسة المسيحية في العالم حيث القبر المقدس والذي يعتبر القبلة الأولى والوحيدة للمسيحيين.