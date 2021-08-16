عاجل

  • القناة 13: القبة تحاول اعتراض صاروخ في سماء سديروت

  • صفارات الإنذار تدوي في إيرز

  • يديعوت: مصادرة 23 طناً من الشوكلاتة قبل دخولها قطاع غزة لأن العائد من بيعها سيمول (حماس)

مباشر | بدء العام الدراسي الجديد 2021

شؤون فلسطينية

وزير الثقافة يلتقي الفعاليات الثقافية في محافظة طولكرم

وزير الثقافة يلتقي الفعاليات الثقافية في محافظة طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
  أكد وزير الثقافة د. عاطف أبو سيف على ضرورة التكامل مع القطاعات الثقافية والعاملين في مجال الثقافة، من أجل تحقيق الخطة الوطنية الاستراتيجية، جاء ذلك خلال اجتماعه يوم أمس بالمجلس الاستشاري الثقافي ومدراء وممثلي المراكز الثقافية والعاملين بالشأن الثقافي في محافظة طولكرم، بحضور وكيل وزارة الثقافة جاد غزاوي، ومدير عام مكاتب المحافظات نبيل النوباني،  ومدير مكتب طولكرم منتصر الكم، وذلك في مكتب وزارة الثقافة بطولكرم.

وفي كلمته الترحيبية بوزير الثقافة والوفد المرافق والحضور، ثمن مدير مكتب وزارة الثقافة منتصر الكم  على أهمية زيارة الوزير ولقاءه مع القطاعات الثقافية والاستماع لهم، كما أطلع الحضور على سلسلة الفعاليات والأنشطة خلال الفترة القادمة.
 
وقال د. أبوسيف أن هذا اللقاء هو جزء من سلسلة لقاءات في كافة المحافظات لإيماننا بأهمية العلاقة التكاملية بين المؤسسات، وتعريف دور الثقافة الوطنية؛ فالثقافة هي السياج الحامي للهوية الوطنية الفلسطينية، ومن هنا أطلقت الحكومة برنامج تعزيز الرواية الفلسطينية.

وأضاف أبو سيف أن الوزارة استطاعت أن تتغلب على بعض الصعوبات والعراقيل التي واجهتها بسبب جائحة كورونا التي أثرت على كافة القطاعات، وأن الوزارة من خلال الصندوق الثقافي قدمت منحاً لمساعدة المؤسسات الثقافية.

وناقش د. أبو سيف مع الحضور آليات تطوير العمل الثقافي وبحث المعيقات التي تواجه المؤسسات الثقافية بشكل عام.

وزار الوزير والوفد المرافق له مركز دار قنديل للثقافة والفنون ومركز العودة لتنمية الشباب للاطلاع على سير العمل والنشاطات المميزة لكلا المركزين.







أخبار ذات صلة

إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الاحتلال

إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الاحتلال

فيديو.. القبة الحديدية تعترض صاروخاً أطلق من القطاع

فيديو.. القبة الحديدية تعترض صاروخاً أطلق من القطاع

مجدلاني يعلق على أحداث دخول &#34;طالبان&#34; للعاصمة كابول

مجدلاني يعلق على أحداث دخول "طالبان" للعاصمة كابول

برعاية ماليزية.. الإعلان عن بدء ترميم برج الأندلس بغزة

برعاية ماليزية.. الإعلان عن بدء ترميم برج الأندلس بغزة

الجامعة العربية تدين إعدام الاحتلال أربعة شبان في جنين

الجامعة العربية تدين إعدام الاحتلال أربعة شبان في جنين

الاحتلال يخطر بوقف العمل بمنزلين ومنشأة زراعية بمسافر يطا جنوب الخليل

الاحتلال يخطر بوقف العمل بمنزلين ومنشأة زراعية بمسافر يطا جنوب الخليل

فلسطين: ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)

فلسطين: ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)

جماهير جنين تشيع الشهيدين صالح عمار ورائد أبو سيف

جماهير جنين تشيع الشهيدين صالح عمار ورائد أبو سيف

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

برعاية ماليزية.. الإعلان عن بدء ترميم برج الأندلس بغزة

برعاية ماليزية.. الإعلان عن بدء ترميم برج الأندلس بغزة

الاحتلال يخطر بوقف العمل بمنزلين ومنشأة زراعية بمسافر يطا جنوب الخليل

الاحتلال يخطر بوقف العمل بمنزلين ومنشأة زراعية بمسافر يطا جنوب الخليل

قيادي بـ (حماس): جنين تمثل عقبة حقيقة وكؤود أمام المحتل

قيادي بـ (حماس): جنين تمثل عقبة حقيقة وكؤود أمام المحتل

الاحتلال يعتدي على ثلاثة شبان قبل اعتقالهم من الأقصى

الاحتلال يعتدي على ثلاثة شبان قبل اعتقالهم من الأقصى

الاحتلال يعزل الأسير المضرب علاء الأعرج بظروف مأساوية في (مجيدو)

الاحتلال يعزل الأسير المضرب علاء الأعرج بظروف مأساوية في (مجيدو)

المطران حنا: المسيحيون والمسلمون بهذه البقعة المقدسة من العالم ينتمون إلى شعب واحد

المطران حنا: المسيحيون والمسلمون بهذه البقعة المقدسة من العالم ينتمون إلى شعب واحد

وزير الثقافة يلتقي الفعاليات الثقافية في محافظة طولكرم

وزير الثقافة يلتقي الفعاليات الثقافية في محافظة طولكرم

فتوح يدين جريمة قتل الاحتلال لأربعة شبان في جنين

فتوح يدين جريمة قتل الاحتلال لأربعة شبان في جنين

منوعات

شاهد: إبنة إلهام الفضالة تهاجم الجهات المسؤولة بسبب طفلتها

شاهد: إبنة إلهام الفضالة تهاجم الجهات المسؤولة بسبب طفلتها

شاهد كيف احتفل نجل نيللي كريم الأكبر بزفافها

شاهد كيف احتفل نجل نيللي كريم الأكبر بزفافها

شاهد: مصطفى فهمي يثير ضجة بسبب ما فعله بعيد ميلاه

شاهد: مصطفى فهمي يثير ضجة بسبب ما فعله بعيد ميلاه

شاهد: خبيرة تجميل تثير الجدل وتتحول لدلال عبد العزيز وسمير غانم

شاهد: خبيرة تجميل تثير الجدل وتتحول لدلال عبد العزيز وسمير غانم

شاهد: إياد نصار يعلن اختراق حسابه على (تويتر) ويهدد

شاهد: إياد نصار يعلن اختراق حسابه على (تويتر) ويهدد

لهذا السبب.. بلاغ جاد للنائب العام لمنع حفل محمد رمضان

لهذا السبب.. بلاغ جاد للنائب العام لمنع حفل محمد رمضان

شاهد: بشرى تهدد زوج نيللي كريم.. ما القصة؟

شاهد: بشرى تهدد زوج نيللي كريم.. ما القصة؟

بسبب إبنته.. أحمد زاهر يشن هجوم على إحدى متابعاته

بسبب إبنته.. أحمد زاهر يشن هجوم على إحدى متابعاته

شاهد: محمد حماقي يثير الجدل بمغازلته لإليسا

شاهد: محمد حماقي يثير الجدل بمغازلته لإليسا

شاهد: أصالة نصري توجه رسالة خاصة للرئيس المصري

شاهد: أصالة نصري توجه رسالة خاصة للرئيس المصري

عربي

قطر: ندعو لوقف شامل لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة بأفغانستان

قطر: ندعو لوقف شامل لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة بأفغانستان

السعودية: انخفاض ملحوظ بإصابات (كورونا) وارتفاع بالوفيات

السعودية: انخفاض ملحوظ بإصابات (كورونا) وارتفاع بالوفيات

درجات الحرارة في الجزائر تلامس الخمسين

درجات الحرارة في الجزائر تلامس الخمسين

لبنان يعلن الثلاثاء المقبل يوم حداد على أرواح ضحايا عكار

لبنان يعلن الثلاثاء المقبل يوم حداد على أرواح ضحايا عكار