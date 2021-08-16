طالع.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء 17أغسطس.وقالت الداخلية، إن السفر للحافلتين التاسعة والعاشرة من كشف رقم (2021/27).ودعت المسافرين إلى، التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وأكدت ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.