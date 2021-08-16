فتوح يدين جريمة قتل الاحتلال لأربعة شبان في جنين

رام الله - دنيا الوطنأدان المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، الجريمة النكراء التي اقترفتها قوات الاحتلال فجر اليوم عند اقتحامها لمخيم جنين، وإطلاق النيران بهدف اعدام بدم بارد أربعة من شبابنا ارتقوا شهداء الى الرفيق الاعلى.وقال فتوح في تصريح له اليوم:" أن ما حدث بمخيم جنين جريمة، لا يمكن السكوت عليها، فحكومة الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تصر على المضي بذات السياسة من عمليات القتل والإعدامات الميدانية، وهذا يتناقض مع الشرعية والقوانين الدولية الإنسانية، وان حكومة الاحتلال تؤمن فقط بالحلول العسكرية والاعدامات الميدانية والتطهير العرقي وهدم المنازل.وطالب فتوح المجتمع الدولي ومؤسساته وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، إلى توفير الحماية الدولية، وتشكيل لجنة تحقيق دولية فورية، وتقديم حكومة الاحتلال الى محكمة الجنايات الدولية، لنيل العقاب الذي يستحقونه، ويجب ان لا تفلت من العقاب ومحاسبتها على جرائمها التي ترتكبها بحق ابناء شعبنا كل يوم والتي كان آخرها فجر هذا اليوم في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين.[https://ipmcdn.avast.com/images/icons/icon-envelope-tick-round-orange-animated-no-repeat-v1.gif] Virus-free. www.avast.com