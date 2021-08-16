حزب الشعب ينعي شهداء مدينة جنين ويؤكد على مواصلة الكفاح الوطني حتى إنهاء الاحتلال





كما يجدد حزب الشعب دعوته لتوسيع وتعميق المقاومة الشعبية وتعميم نماذجها الناجحة، والإسراع في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية .



وتابع: إن حزب الشعب إذ يتقدم من عائلات الشهداء الابطال ومن عموم شعبنا بأحر التعازي، يجدد العهد على مواصلة الكفاح الوطني حتى تحقيق أهداف شعبنا في العودة والحرية والاستقلال.



رام الله - دنيا الوطنينعى حزب الشعب الفلسطيني شهداء مدينة جنين الذين استشهدوا فجر هذا اليوم خلال تصديهم البطولي لقوة عسكرية صهيونية والاشتباك معها عقب اقتحامها المخيم.وقال الحزب في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه وهو ينعى الشهداء الأربعة، يؤكد على ضرورة تعزيز وحدة شعبنا وقواه كافة، واستمرار التصدي لجيش الاحتلال الصهيوني وعصابات مستوطنيه لاعتداءاتهم المتواصلة على شعبنا ومقدساته المسيحية والإسلامية.