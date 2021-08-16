ماريتا ياسين: الجامعة الإسلامية طلبت مني الحديث عن اللباس والمكياج

ونفت ياسين الأنباء التي تم تداولها حول مقاضاتها قانونياً من قبل الجامعة، لافتةً إلى أن الجامعة تواصلت مع أهلها للتأكيد على عدم مقاضاتها.





وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض لما حدث، حيث علقت ترنيم خاطر قائلة:" بلاش فزلكة فاضية الجامعة الإسلامية من يوم ما تم تأسيسها إلها قواعد عامة في الزي للطالبات، يلي عاجبه يسجل فيها ويلي مش عاجبه الجامعات على قفى مين يشيل، والصبية يلي حكت عن الجامعة ويلي انعمل منها قصة واضح جداً إنها شغل شخصي، مع العلم أيام التسجيل يسمح لأي حد مهما كان طبيعة لبسه بدخول الجامعة وهذا ما حصل معي شخصياً أيام التسجيل للبكالوريس" .









وفيما نشرت الخريجة آية عبده على صفحتها على (فيسبوك) منشوراً للتعليق على هذه الحادثة كاتبةً :" المسؤول عن التسويق للجامعة المفروض كان اكثر حرصاً في انتقاء من يمثل جامعتنا وللأسف التركيز كان على اللبس إنه أصبح أقصر من الجلباب بشوية عادي والمكياج خفيف بس مش كأنك رايحة ع مناسبة تحت بند (بطلوا متشددين) كتير المصطلح اللي تكرر عند كثير من السوشلجيات اللي أعطيناهم أكثر ما يستحقوا، مش محتاجة ي جامعتنا اعلانات تصل إلى هيك مستوى ومن قبل ناس هيك كتير، في أفكار ممتازة وبتقدروا تقنعوا الطلاب يدرسوا عندكم بغير هالطريقة وإنه مهزلة والله ي اسلاميتنا وزعلنا كتير ويارب تضلي اسلامية بجد وبس".







وعلقت سهير الشامي قائلة: "صح الاعلان مش ملائم لكن الإسلامية شو حققت من إنها تعمل قوانين جبرية غصب عن الطالبات، يعني هل إله أثر على السلوك العام، هل أحرزت أي تقدم بأهدافها من هيك تضييق على الطالبات، يعني بلاش لبس مش منطقي أو أوفر بس البنت خليها زي ما تطلع من دار أهلها وشايفينها ومقتنعين فيها تيجي ع الجامعة، شو ما تفرض الجامعة مش حتغير شي في التربية اللي أسست عليها الأسرة وبرضوا الإعلان مستفز ومش مناسب". وعلقت سهير الشامي قائلة: "صح الاعلان مش ملائم لكن الإسلامية شو حققت من إنها تعمل قوانين جبرية غصب عن الطالبات، يعني هل إله أثر على السلوك العام، هل أحرزت أي تقدم بأهدافها من هيك تضييق على الطالبات، يعني بلاش لبس مش منطقي أو أوفر بس البنت خليها زي ما تطلع من دار أهلها وشايفينها ومقتنعين فيها تيجي ع الجامعة، شو ما تفرض الجامعة مش حتغير شي في التربية اللي أسست عليها الأسرة وبرضوا الإعلان مستفز ومش مناسب".







وردت الطالبة سيلا أحمد على ماقالته ماريتا حسين قائلةً:"أنا طالبة بالجامعة الاسلامية وأقول انه كلامها لا صحة له وكذب في نساء بكونوا واقفينلك عالباب واذا حاطة حتى كحلة بمسحولك اياها، وبالنسبة للجلباب فيختي لازم يكون طويل وإذا مسكوكي لابسة قصير بقبروكي وإذا تكرر عدم الالتزام بالقوانين بمضوكي تعهد". وردت الطالبة سيلا أحمد على ماقالته ماريتا حسين قائلةً:"أنا طالبة بالجامعة الاسلامية وأقول انه كلامها لا صحة له وكذب في نساء بكونوا واقفينلك عالباب واذا حاطة حتى كحلة بمسحولك اياها، وبالنسبة للجلباب فيختي لازم يكون طويل وإذا مسكوكي لابسة قصير بقبروكي وإذا تكرر عدم الالتزام بالقوانين بمضوكي تعهد".







وعلق أحمد القيشاوي "الجامعة الاسلامية صرح علمي متميز ولم تتغير ولن تتغير كلامك غير صحيح والجامعة الاسلامية امن وامان للجميع ولمكان العلم اصوله". وعلق أحمد القيشاوي "الجامعة الاسلامية صرح علمي متميز ولم تتغير ولن تتغير كلامك غير صحيح والجامعة الاسلامية امن وامان للجميع ولمكان العلم اصوله".







فيما رفضت الجامعة الإسلامية التعليق على هذا الحدث.

فيما رفضت الجامعة الإسلامية التعليق على هذا الحدث.

رام الله - دنيا الوطنأثارت ماريتا ياسين إحدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ضجة، بعد ظهورها في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور (انستجرام)، تحدثت فيه عن الجامعة الإسلامية بغزة.وقالت ياسين في مقطع الفيديو :" أغلب الناس بتحكي إن الجامعة الإسلامية متشددة باللبس والمكياج، وأنا كنت خائفة من هذه الشغلة، ولكن الجامعة قالت لي إن ممكن الطالبة ترتدي جلباب وليس شرطاً أن يكون طويل لآخر الساق، وممكن ارتداء فستان طويل، والمكياج البسيط مسموح به وليس مكياج ثقيل كأني رايحة على حفلة".وفي حديثها لـ"دنيا الوطن" قالت ياسين: "أن الجامعة الإسلامية اتفقت معها ومع بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول الإعلان عن الجامعة بتخصصاتها المختلفة".وأوضحت ياسين أن من قام بالتواصل معها من الجامعة هو مدير العلاقات العامة، طالباً منها التحدث بأن الجامعة ستكون غير متشددة من ناحية اللباس والمكياج، مبديةً استغرابها من طلبه لها بالتحدث عن اللباس والمكياج لطالبات الجامعة الاسلامية.وأكدت ياسين أن ما قالته عن الجامعة عبر حسابها على (انستجرام) كان بناءً على طلبه، موضحة أنها كانت تمدح بالجامعة الإسلامية ولم تذم بها بأي شيء.وقالت:" كثير من الأشخاص يعتقدون أن الجامعة الإسلامية (معقدة) من ناحية اللباس والمكياج، ولكن هذا غير صحيح، وأن الجامعة الإسلامية استقبلتني أحسن استقبال".وتابعت ياسين:" أن بعد الضجة التي حدثت على مواقع التواصل الاجتماعي أدت لتراجع بعض من النشطاء للإعلان عن الجامعة الإسلامية".