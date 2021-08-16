"المقاومة الشعبية" تنعى شهداء جنين

وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نتوجه بتحية عز وكرامة لأهل جنين القسام ولكل ثوار ضفتنا الحبيبة وندعو لمزيد من الاشتباك والمقاومة والانتفاض في وجه المحتل الصهيوني".



وحذرت حركة المقاومة الشعبية الاحتلال من الاستمرار في سفك الدماء وقتل الأبرياء وندعو للالتفاف حول مناضلين شعبنا وإسنادهم بكل السبل والوسائل.



وتابعت: "نعاهد الله تعالى وجماهير شعبنا الفلسطيني المجاهد على أن نبقى الأوفياء لدماء شهدائنا وأن نسير على الدرب الذي سلكوه حتى يندحر العدو الغاشم عن أرضنا المباركة أو نلقى الله شهداء".





رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الشعبية، شهداء جنين البطولة والصمود الذين ارتقوا خلال اشتباك مع قوات الاحتلال فجر اليوم.