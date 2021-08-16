"الخارطة الوبائية" خانيونس ومعسكر جباليا أكثر مناطق إصابات (كورونا)

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة بغزة، صباح الإثنين، تفاصيل الخارطة الوبائية لانتشار فيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.ووفق الخارطة فإن منطقة خانيونس البلد كانت أكثر المناطق التي بها إصابات بـ 53 إصابة تلاها معسكر جباليا بـ 48 إصابة ثم تل الهوا وحي النصر بـ 27 إصابة لكل منهما.وأعلنت الوزارة في وقت سابق، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، فيما سجلت 315 إصابة جديدة بالفيروس، وتعافي 134 حالة جديدة.وأوضحت أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 119003 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2458 حالة، وإجمالي المتعافين 115433 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1112 حالة وفاة.