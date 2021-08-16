شاهد: انطلاق العام الدراسي الجديد "وجاهيًا" في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنانطلق، اليوم الاثنين، العام الدراسي الجديد 2021 -2022 في محافظات الوطن كافة، وفق إجراءات وبروتوكولات صحية، لتأمين عودة آمنة للمدارس، ولتقليص مساحة انتشار الفيروس، وللحفاظ على الطلبة والمعلمين.وكان وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، أعلن في مؤتمر صحفي أمس مع وزيرة الصحة مي الكيلة، أن العودة للمدارس ستكون بشكل وجاهي بالكامل، وضمن اشتراطات صحية ووقائية معينة تم التوافق عليها في إطار اللجنة الوبائية وجهات الاختصاص وبين وزارتي التربية والتعليم والصحة.وبيّن أن أولى هذه الاشتراطات سيتمثل في منع دخول المعلمين والطواقم التربوية إلى المدارس دون الحصول على التطعيم، مشيراً إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد زخما وازناً وجدياً للانتهاء من عملية التطعيم والوصول بها إلى نسبة 100%، وفق تفاهمات مع وزارة الصحة تنص على منح الأولوية للمعلمين والكوادر التدريسية، وفق قوائم أعدتها الوزارة بأسماء من لم يحصلوا بعد على التطعيم.وشدد على جهوزية النظام التربوي لاستقبال العام الدراسي الجديد، من حيث توفير المقاعد الدراسية لكل الطلبة والمعلمين، والانتهاء من تجهيز البنى التحتية والمرافق المدرسية لاستقبال الطلبة، حيث تم بناء نحو 33 مدرسة جديدة، وصيانة وتأهيل وترميم عشرات المدارس، لا سيما في قطاع غزة.وأكد أنه تم الانتهاء من أزمة طباعة الكتب المدرسية التي تعثرت في الأسابيع الأخيرة بسبب أزمة السيولة التي كانت تعاني منها الحكومة، منوها أن الكتب ستكون متوفرة بين يدي الطلبة حتى تاريخ 27 آب/ أغسطس الجاري.