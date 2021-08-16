داخلية غزة تفتتح دورة تأسيسية للأفراد المثبتين مؤخراً في قوى الأمن

رام الله - دنيا الوطنافتتحت المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية بغزة، صباح الأحد، دورة تأسيسية للدفعة الأولى من الأفراد المثبتين مؤخراً بقوى الأمن من موظفي التشغيل المؤقت المنتهية عقودهم.وقال مدير إدارة التدريب بالمديرية العامة للتدريب العقيد ربيع المصري، إن الدورة تشمل 529 فرداً الذين تم تثبيتهم مؤخراً من موظفي التشغيل المؤقت المنتهية عقودهم مطلع الشهر الجاري، بعد اجتيازهم المراحل المطلوبة واستيفائهم كامل شروط ومعايير الوظيفة في الشق العسكري.وبيّن العقيد المصري أن الدورة التأسيسية موزعة على أربع دفعات، حيث سيخضع المتدربون للتدريبات الميدانية في مواد: الحركات النظامية، والسلاح، ومهارات الميدان، واللياقة البدنيـة، بالإضافة لمحاضرات نظرية في القانون والعلوم الشرطية والأمنية.وأوضح المصري أن إدارة التدريب تبذل جهوداً متواصلة لضمان استمرار عملية التدريب الميداني بشقيـه التخصصي والحتمـي بشكل مهني، كما تعمل على افتتاح دورات تخصصية جديدة وفق احتياج أجهزة وزارة الداخلية وإداراتها.