قطاع غزة: ارتفاع كبير بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، إجراء 1176 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدة تسجيل 315 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).وأعلنت "الصحة" تعافي 134 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا) فيما لا يوجد حالة وفاة خلال نفس الفترة الزمنية.ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 119003 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2458 حالة، وإجمالي المتعافين 115433 حالة.ووصل إجمالي الوفيات 1112 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 105 حالات، فيما وصل إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 62 حالة.وفيما يتعلق بالتطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 336300 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 113863 شخصاً.