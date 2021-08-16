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شؤون فلسطينية

شبان يستهدفون مركبات المستوطنين بالزجاجات الحارقة والحجارة

رام الله - دنيا الوطن
استهدف شبان فلسطينيون، مساء الأحد، مركبات المستوطنين بالزجاجات الحارقة والحجارة في عدة نقاط بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أن شباناً ألقوا زجاجات حارقة وحجارة على سيارات المستوطنين قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.

وتواجدت قوات الاحتلال بشكل مكثف على مدخل البلدة وبالقرب من الطريق الاستيطاني المحاذي للبلدة وشرعت بأعمال البحث عن ملقي الزجاجات الحارقة والحجارة.

كما استهدف الشبان مركبات المستوطنين بالحجارة بالقرب من مستوطنة (غوش عتصيون) جنوب بيت لحم.

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