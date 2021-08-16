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"الخارجية" تدين مجزرة الإعدام البشعة في جنين وتؤكد متابعتها مع المحكمة الجنائية

"الخارجية" تدين مجزرة الإعدام البشعة في جنين وتؤكد متابعتها مع المحكمة الجنائية
شهداء جنين الأربعة
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، في مدينة جنين ومخيمها، والتي أعدمت خلالها بدم بارد أربعة شهداء من أبناء شعبنا، وأصابت آخرين.

وأكدت الخارجية في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الجريمة هي عملية قتل مبيتة ومخطط لها مسبقا من قبل قوات الاحتلال، لتضاف إلى مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية ضد أبناء شعبنا.

ونوّهت إلى أنها تتابع مع الجهات المتخصصة تفاصيل وحيثيات هذه الجريمة البشعة توطئة لرفعها للجنائية الدولية، كما ستتابعها على المستويات الأممية والدولية كافة، وعلى مستوى الإدارة الأميركية كي تتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها في وقف جرائم الاحتلال.

وشددت الخارجية في بيانها على أن صمت الدول على هذه الجريمة وغيرها أصبح يعني تواطؤا مع الجريمة وحماية لمرتكبيها.

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