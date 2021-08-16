إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال واعتقال رابع في طمون

رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الاثنين، ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل رابع، في بلدة طمون جنوب طوباس.وقال وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة طمون، أطلق خلالها الجنود الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بالرصاص.وأشار مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر علي محمد بني عودة، بعد ان داهمت منزله وفتشته.