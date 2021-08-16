مباشر | أربعة شهداء باشتباكات مع قوات الاحتلال فجر اليوم في جنين

شؤون فلسطينية

الرئاسة: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية سيؤدي إلى انفجار الأوضاع

الرئاسة: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية سيؤدي إلى انفجار الأوضاع
صور شهداء جنين
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الرئاسة الفلسطينية، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، وأسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين حتى الآن.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة: نعبّر عن غضب واستنكار الرئاسة الشديدين لهذه الجريمة النكراء، ونؤكد أن استمرار هذه السياسة الإسرائيلية، سيؤدي إلى انفجار الأوضاع وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وحمّل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد وتداعياته، مطالبا الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، بالضغط عليها لوقف اعتداءاتها بحق شعبنا، كي لا تصل الأمور إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها.

وأضاف أبو ردينة أن استمرار ممارسات الاحتلال وانتهاكاته لحقوق شعبنا واعتداءاته وعمليات القتل اليومية وخرقه لقواعد القانون الدولي، تستدعي قيام المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني.

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