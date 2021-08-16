الشيخ: جريمة نكراء يرتكبها الاحتلال بجنين وعلى المجتمع الدولي أن يخجل من صمته





وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "جريمة نكراء فجر اليوم ترتكبها قوات الاحتلال في مدينة جنين، تؤكد على السياسة اليمينية المتطرفة للحكومة الجديدة في إسرائيل التي تواصل القتل والاستيطان وهدم البيوت ومحاولات التهجير".





وأضاف الشيخ بأن على "المجتمع الدولي ان يخجل من صمته حيال ذلك وعدم توفيره الحماية للشعب الفلسطيني من هذا البطش" .







رام الله - دنيا الوطنعلق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، اليوم الاثنين، على واقعة استشهاد أربعة مواطنين إثر اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في جنين.