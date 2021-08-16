حماس تعلق على استشهاد أربعة مواطنين بعد اشتباك مسلح مع الاحتلال في جنين
قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن الحركة "تنعى شهداء مدينة جنين القسام الذين ارتقوا فجر اليوم بعد اشتباك بطولي مع جنود جيش الاحتلال التي اقتحمت المخيم".
وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "الدماء الطاهرة من شهداء جنين هي الضمان الأكيد لاستمرار معركة التحرير حتى رحيل الاحتلال عن كامل أرضنا الفلسطينية".
ودعا قاسم لأوسع مشاركة في تشييع شهداء فجر اليوم في مدينة جنين وإعلان الاضراب الشامل، مؤكداً أن هذا "الفعل البطولي من الشباب الثائر في الضفة الغربية المنتفضة لن يتوقف إلا بطرد الاحتلال واقتلاع مستوطناته".
وأعلنت مصادر طبية في جنين فجر اليوم الاثنين، عن استشهاد أربعة شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة ومخيمها.
وأعلنت وفصائل العمل الوطني في جنين الإضراب الشامل في المدينة ومخيمها حدادا على أرواح الشهداء.
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