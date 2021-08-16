حماس تعلق على استشهاد أربعة مواطنين بعد اشتباك مسلح مع الاحتلال في جنين

وأعلنت مصادر طبية في جنين فجر اليوم الاثنين، عن استشهاد أربعة شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة ومخيمها.



