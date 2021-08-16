ماذا علق الاحتلال ووسائل إعلامه على تبادل إطلاق النار واستشهاد أربعة شبان في جنين؟

وأعلنت مصادر طبية في جنين فجر اليوم الاثنين، عن استشهاد أربعة شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة ومخيمها.





وأعلنت وفصائل العمل الوطني في جنين الإضراب الشامل في المدينة ومخيمها حدادا على أرواح الشهداء.

بدوره قال الصحفي دورون كدوش، من إذاعة الجيش، إن " حرس الحدود" تؤكد أنها قامت باحتجاز جثتين لاثنين من الفلسطينيين من الذين تم تصفيتهم وهما في أيدي إسرائيل، كما تم اعتقال الشخص المطلوب الذي دخلت القوات لأجله.





وأضاف: في جنين أعلن اليوم إضراب شامل عقب الأحدث خلال الليل، وهذا يزيد من فرصة وقوع مزيد من العمليات ضد قوات الجيش.





كما قال الصحفي، يوسي ميلمان، إنه خلال الأحداث الليلية في جنين قتلت قوات المستعربين في شرطة "حرس الحدود" 4 فلسطينيين، الجهاد الإسلامي يعد بالانتقام، والتوترات تتصاعد في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف: "في الشهرين الماضيين قُتل حوالي 40 فلسطينيًا بنيران الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.









وقال المتحدث باسم ما يسمى "حرس الحدود"، أن مقاتل وحدة المستعربين وحرس الحدود، كانوا في مهمة عمل لاعتقال مطلوبين في قلب مخيم جنين للاجئين، فيما فُتحت نيران كثيفة على القوة من مسافات قصيرة ومن قبل عدد كبير من المسلحين الفلسطينيين،وأضاف: "ردت قوة المستعربين التابعة لحرس الحدود بإطلاق النار على الفلسطينيين وقامت بتحييدهم، فيما لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".من جهته قال الصحفي، أور هيلار، من (القناة 13)، أن قوة من وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود، دخلت جنين لتنفيذ اعتقالات في مخيم جنين للاجئين، قبل أن يتم فتح النار على القوة، ورد المستعربين بـ "إطلاق النار وقاموا بتصفية خمسة فلسطينيين".