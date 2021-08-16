شاهد: أربعة شهداء في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في جنين وإعلان الإضراب بالمدينة

وأكدت مصادر في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، استشهاد الشابين صالح أحمد محمد عمار (19 عاما) من مخيم جنين، ورائد زياد عبد اللطيف أبوسيف (21 عاما) من المدينة، فيما أشارت مصادر أمنية إلى أن قوات الاحتلال اختطفت جثماني الشهيد الثالث وهو الشاب نور عبد الإله جرار من مدينة جنين، بالإضافة إلى مواطن آخر كانت وصفت إصابته بالخطيرة، قبل أن تعلن قوات الاحتلال أنه اُستشهد.





وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أبو زينة بعد مداهمة منزله في المخيم.

وأعلنت فصائل العمل الوطني في جنين الإضراب الشامل في المدينة ومخيمها حدادا على أرواح الشهداء.يتبع..