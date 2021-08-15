حراس الجبل: على العالم التدخل لوقف مجزرة الاحتلال ببلدة بيتا

رام الله - دنيا الوطنأصدر حراس الجبل في بلدة بيتا، مساء اليوم الأحد، بياناً صحفياً للرأي العام، حول الاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على الفلسطينيين في البلدة، مطالبين العالم التدخل لوقف هذه المجزرة.واكد حراس الجبل في بلدة بيتا، أنهم يدافعون عن أنفسهم وأرضهم من عصابات المستوطنين الذين جاؤوا ليسرقوا الأرض، بحماية من جنود الاحتلال دولتهم الفاشية.وأشاروا إلى أن دولة الاحتلال أعدمت سبعة شهداء، منهم طفلين، لم يفعوا شيئاً سوى أنهم رفضوا أن تسرق أرضهم فقط، واحتجوا بطريقة سلمية ودافعوا عن أرضهم.وقالوا في بيانهم: "لم نطلق رصاصة واحدة، بينما دولة الاحتلال أطلقت الآلاف من الرصاص الحي والتوتو المتفجر والمحرم دولياً على أجسادنا، أكثر من ثلاثة آلاف جريح من أبناء بيتا أغلبهم أصيبوا بالرصاص المحرم دولياً، وأكثر من مئتيّ شاب وطفل أصيبوا بإعاقات دائمة في ظل صمت عربي ودولي عن كل الجرائم التي تمارسها دولة الاحتلال في حق بيتا".وأضافوا: "إن الجرائم التي تنفذها دولة الاحتلال بحقنا هي نفس الجرائم التي نفذها النازيون في سرقة الأرض من أصحابها، هذه النازية الجديدة، نحن حراس الجبل وكل أهالي بيتا لن نتوقف لحظة واحدة في سبيل حقنا المسلوب على أيادي عصابات الإجرام الصهيونية ولن تهدأ بيتا حتى إزالة آخر كرفان وضعه الاحتلال فوق جبل صبيح".ودعا حراس الجبل، العالم أجمع ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل فوراً من أجل إيقاف المجزرة بحق بيتا وأهاليها، فلا خطوة إلى الخلف، وأنهم سيستمرون بنضالهم لانتزاع حقوقهم مهما بلغت التضحيات.