دولي

قيادي بطالبان: سنعلن قريبا الإمارة الإسلامية

قيادي بطالبان: سنعلن قريبا الإمارة الإسلامية
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول في طالبان إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابل.

وكان هذا هو اسم الدولة في ظل حكومة طالبان التي أطاحت بها القوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقالت الوكالة إن المسؤول الطالباني تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام.

ودخلت حركة طالبان العاصمة كابل في وقت سابق اليوم وذلك بعد سيطرتها على معظم الولايات الأفغانية التي تساقطت الواحدة تلو الأخرى بأيدي مقاتلي الحركة.

وغادر الرئيس أشرف غني البلاد حيث أشارت التقارير إلى أنه انتقل بشكل مؤقت إلى طاجيكستان ومنها ينوي الانتقال لبلد آخر.

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