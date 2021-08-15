قطر: ندعو لوقف شامل لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة بأفغانستان

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الخارجية القطرية، الأحد، أن الدوحة دعت إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة في أفغانستان.وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنها "تدعو إلى تسوية سياسية شاملة تستوعب كافة الأطراف الأفغانية وتحقق الأمن والاستقرار في البلاد"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأكدت أن "قطر نتابع عن كثب تطورات الأحداث في أفغانستان".وأعلنت حركة "طالبان" الأحد، دخول مقاتليها إلى العاصمة الأفغانية كابل دون مواجهة أي مقاومة تذكر، وسط توقعات بإطلاق عملية لنقل السلطة إليها.