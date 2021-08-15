عاجل

  • العليا الإسرائيلية تقرر تأجيل صدور حكم حول إجلاء عدة عائلات من منازلها بحي الشيخ جراح

دولي

عدد ضحايا زلزال هايتي يقفز إلى 724 قتيلا

عدد ضحايا زلزال هايتي يقفز إلى 724 قتيلا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات في هايتي، أن إجمالي ضحايا الزلزال الكبير الذي وقع صباح أمس السبت قفز إلى 724 قتيلا.

وحسب (رويترز)، قالت سلطات الحماية المدنية في هايتي اليوم الأحد إن "إجمالي ضحايا الزلزال الكبير الذي ضرب الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي صباح أمس السبت قفز إلى 724 قتيلا".

وضرب زلزال بقوة 7.2 جنوب هايتي، صباح السبت وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ومساء السبت، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي أن زلزالا جديدا بقوة 5.9 درجة ضرب منطقة هايتي.

وقال رئيس وزراء هايتي أرييل هنري إن "الزلزال العنيف" تسبب في خسائر في الأرواح وأضرار في مناطق مختلفة من البلاد، وناشد أيضًا الهايتيين بالتوحد لمواجهة هذا "الوضع المأساوي".

​وأعلن رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في البلاد بأكملها. وقال إنه لن يطلب المساعدة الدولية حتى يتبين حجم الأضرار.

وأعلنت وكالة الحماية المدنية في هايتي، في وقت سابق أن الزلزال، أودى بحياة 304 أشخاص على الأقل.

أخبار ذات صلة

موشيه يعالون: سيطرة طالبان على أفغانستان ستؤثر على أمن إسرائيل

موشيه يعالون: سيطرة طالبان على أفغانستان ستؤثر على أمن إسرائيل

إيران: وفيات (كورونا) اليومية تتخطى عتبة الـ600 شخص

إيران: وفيات (كورونا) اليومية تتخطى عتبة الـ600 شخص

شاهد: رحيل الرئيس الأفغاني أشرف غني عن بلاده بعد دخول طالبان لكابل

شاهد: رحيل الرئيس الأفغاني أشرف غني عن بلاده بعد دخول طالبان لكابل

بعد فرار الرئيس غني.. (طالبان) تدخل القصر الرئاسي بالعاصمة كابل

بعد فرار الرئيس غني.. (طالبان) تدخل القصر الرئاسي بالعاصمة كابل

الرئيس الأفغاني يقبل بالاستقالة ويغادر إلى طاجيكستان

الرئيس الأفغاني يقبل بالاستقالة ويغادر إلى طاجيكستان

أفغانستان: حركة طالبان تبدأ دخول العاصمة كابول من جميع الاتجاهات

أفغانستان: حركة طالبان تبدأ دخول العاصمة كابول من جميع الاتجاهات

إسرائيل تتخذ خطوات احتجاجية دبلوماسية أخرى ضد بولندا

إسرائيل تتخذ خطوات احتجاجية دبلوماسية أخرى ضد بولندا

هنغاريا: عشرات القتلى والجرحى في حادث انقلاب حافلة

هنغاريا: عشرات القتلى والجرحى في حادث انقلاب حافلة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة 4 أطفال بانفجار جسم مشبوه جنوب مدينة غزة

إصابة 4 أطفال بانفجار جسم مشبوه جنوب مدينة غزة

الجهاد الإسلامي تعزي أهالي عكار بمصابهم الأليم

الجهاد الإسلامي تعزي أهالي عكار بمصابهم الأليم

الأسرى الإداريون: مشاورات واسعة لبلورة خطة نضالية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري

الأسرى الإداريون: مشاورات واسعة لبلورة خطة نضالية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري

وزير التعليم يعلن إجراءات وبروتوكولات العودة للعام الدراسي الجديد

وزير التعليم يعلن إجراءات وبروتوكولات العودة للعام الدراسي الجديد

&#34;التعليم العالي&#34; تنظم ورشة عمل ضمن مشروع التحوّل الرقمي في الكليات التقنية

"التعليم العالي" تنظم ورشة عمل ضمن مشروع التحوّل الرقمي في الكليات التقنية

&#34;الميزان&#34; يستنكر استمرار تشديد حصار غزة ويحذر من تداعياته الإنسانية

"الميزان" يستنكر استمرار تشديد حصار غزة ويحذر من تداعياته الإنسانية

دغلس لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: استمرار الاستيطان لا يعطي مستقبل لقيام دولة فلسطينية

دغلس لـ "دنيا الوطن": استمرار الاستيطان لا يعطي مستقبل لقيام دولة فلسطينية

المطور يستقبل المفوض السياسي العام لهيئة التوجيه السياسي والوطني

المطور يستقبل المفوض السياسي العام لهيئة التوجيه السياسي والوطني

منوعات

شاهد: عمرو دياب يلفت الأنظار بحركته العفوية على المسرح

شاهد: عمرو دياب يلفت الأنظار بحركته العفوية على المسرح

ما حقيقة تعرض فيفي عبده لأزمة صحية جديدة؟

ما حقيقة تعرض فيفي عبده لأزمة صحية جديدة؟

ما حقيقة طلاق شيماء سيف من زوجها محمد كارتر؟

ما حقيقة طلاق شيماء سيف من زوجها محمد كارتر؟

حمو بيكا يتخذ قرار صادم في حفلاته الغنائية بحق الرجال.. ما هو؟

حمو بيكا يتخذ قرار صادم في حفلاته الغنائية بحق الرجال.. ما هو؟

شاهد: محمد هنيدي يتحدث عن قُصر قامته والحسد لأول مرة

شاهد: محمد هنيدي يتحدث عن قُصر قامته والحسد لأول مرة

شاهد: والدة نيللي كريم الروسية تظهر لأول مرة في حفل زفافها

شاهد: والدة نيللي كريم الروسية تظهر لأول مرة في حفل زفافها

شاهد: وائل عبد العزيز يثير الجدل حول حالة شقيقته ياسمين &#34;طبيب خذلها&#34;

شاهد: وائل عبد العزيز يثير الجدل حول حالة شقيقته ياسمين "طبيب خذلها"

شاهد: إيمي سالم تفضح تصرف مهين لفنان مصري معها بزفاف نيللي كريم

شاهد: إيمي سالم تفضح تصرف مهين لفنان مصري معها بزفاف نيللي كريم

شاهد: هيا الشعيبي تتصدّر ترند &#34;الشعب ما يحب هيونة&#34;.. ما السبب؟

شاهد: هيا الشعيبي تتصدّر ترند "الشعب ما يحب هيونة".. ما السبب؟

لهذا السبب الصادم.. فنان شهير يحرم والدته من ثروته الضخمة

لهذا السبب الصادم.. فنان شهير يحرم والدته من ثروته الضخمة

عربي

السعودية: انخفاض ملحوظ بإصابات (كورونا) وارتفاع بالوفيات

السعودية: انخفاض ملحوظ بإصابات (كورونا) وارتفاع بالوفيات

درجات الحرارة في الجزائر تلامس الخمسين

درجات الحرارة في الجزائر تلامس الخمسين

لبنان يعلن الثلاثاء المقبل يوم حداد على أرواح ضحايا عكار

لبنان يعلن الثلاثاء المقبل يوم حداد على أرواح ضحايا عكار

مصر: الكشف عن موعد الموجة الرابعة لفيروس (كورونا)

مصر: الكشف عن موعد الموجة الرابعة لفيروس (كورونا)