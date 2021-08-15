دولي

موشيه يعالون: سيطرة طالبان على أفغانستان ستؤثر على أمن إسرائيل

موشيه يعالون: سيطرة طالبان على أفغانستان ستؤثر على أمن إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قال موشيه يعالون، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، اليوم الأحد: "إن سيطرة حركة طالبان على أفغانستان ستؤثر على أمن إسرائيل".

ونشر يعالون تغريدة له على حسابه الرسمي على (تويتر)، ذكر من خلالها أنه رغم المسافة البعيدة بين أفغانستان وإسرائيل، إلا أن انسحاب الولايات المتحدة وسيطرة طالبان على أفغانستان ستكون لهما تداعيات على موقف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وعلى أمن إسرائيل، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأفادت وسائل إعلام أفغانية بأن الرئيس أشرف غني غادر البلاد إلى طاجيكستان، فيما باتت قوات حركة "طالبان" على مشارف العاصمة كابل.

وأوضحت مصادر مقربة من "طالبان" لـ"طلوع نيوز" أن الطرفين توصلا إلى اتفاق على ترك غني منصبه عقب التوصل إلى اتفاق سياسي وتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية.

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