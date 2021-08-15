إيران: وفيات (كورونا) اليومية تتخطى عتبة الـ600 شخص

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 36 ألفا و736 إصابة و620 وفاة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي الإصابات إلى أكثر من 4 ملايين و425 ألفا، والوفيات إلى 97828.وقالت العلاقات العامة بالوزارة في تقريرها اليومي: "منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الأحد تم تسجيل 36 ألفا و736 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع اجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و425 ألفا و821 إصابة مؤكدة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأوضحت أن "من بين المصابين الجدد، تم ادخال 4 آلاف و272 مصابا إلى المستشفيات لتلقي العلاج".وأشار التقرير، إلى "تسجيل 620 حالة وفاة من المصابين بفيروس (كورونا)، وهو رقم غير مسبوق في البلاد ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 97 ألفا و828 حالة وفاة".وأكدت الوزارة أن 15 مليونا و96 ألفا و142 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح (كورونا) فيما تلقى 4 ملايين و70 ألفا و484 شخصا الجرعة الثانية.وشددت الصحة الإيرانية على أن الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) معلنة في 359 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 59 مدينة، أما الحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) فهي معلنة في 30 مدينة.