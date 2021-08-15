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لبنان يعلن الثلاثاء المقبل يوم حداد على أرواح ضحايا عكار

لبنان يعلن الثلاثاء المقبل يوم حداد على أرواح ضحايا عكار
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت ​رئاسة مجلس الوزراء​ في لبنان، مذكرة إدارية قضت بـ"إعلان الحداد الوطني وتعطيل الإدارات العامة و​المؤسسات العامة​ و​البلديات​ في بعد فاجعة ​انفجار​ ​عكار​".

وجاء في المذكرة: "تقفل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الثلاثاء 17 آب/ أغسطس 2021 بعد فاجعة انفجار التليل عكار، وتنكس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، كما تعدل البرامح العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الفاجعة الأليمة، وتضامنا مع عائلات الشهداء الأبرار والجرحى وعائلاتهم".

وكان الجيش اللبناني قال في بيان إنه "بتاريخ 15 آب/ أغسطس، قرابة الساعة الثانية فجرا، انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل- عكار، كان قد صادره الجيش لتوزيع ما بداخله على المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين".

وأكد الجيش أن "التحقيقات بوشرت بإشراف القضاء المختص لمعرفة ملابسات الانفجار".

وتحدثت وسائل إعلام عن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 28، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 79.

ووجه وزير الصحة اللبناني، نداء لإجلاء جرحى انفجار بلدة التليل في عكار، إلى خارج لبنان.

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