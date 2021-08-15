شاهد: حرائق كبيرة في جبال القدس وإخلاء مستوطنات
اندلعت اليوم الأحد، حرائق كبيرة في غابات جبال القدس ما دفع شرطة الاحتلال إلى إخلاء بعض المنازل في المستوطنات التي وصلت إليها النيران.
وقالت صحيفة (جيروزاليم بوست): إن الشرطة اخلت بيوتا في مستوطنة "بيت مئير"، بعد وصول النيران إلى الصفوف الأولى من بيوت المستوطنة.
وأضافت الصحيفة أن ثماني طائرات إطفاء تعمل في الوقت الحالي على وقف انتشار الحرائق ، لكن لا سيطرة على الحريق حاليًا.
وغطى الدخان المتصاعد من الحريق سماء مناطق واسعة في القدس و بيت لحم والمناطق المجاورة.
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