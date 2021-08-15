شاهد: حرائق كبيرة في جبال القدس وإخلاء مستوطنات

رام الله - دنيا الوطناندلعت اليوم الأحد، حرائق كبيرة في غابات جبال القدس ما دفع شرطة الاحتلال إلى إخلاء بعض المنازل في المستوطنات التي وصلت إليها النيران.وقالت صحيفة (جيروزاليم بوست): إن الشرطة اخلت بيوتا في مستوطنة "بيت مئير"، بعد وصول النيران إلى الصفوف الأولى من بيوت المستوطنة.وأضافت الصحيفة أن ثماني طائرات إطفاء تعمل في الوقت الحالي على وقف انتشار الحرائق ، لكن لا سيطرة على الحريق حاليًا.وغطى الدخان المتصاعد من الحريق سماء مناطق واسعة في القدس و بيت لحم والمناطق المجاورة.